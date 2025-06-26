8月1日生效！香港穩定幣新規三大門檻曝光 40逾家機構爭搶全球多幣種發行席位
鉅亨網編譯陳韋廷
香港《穩定幣條例》將於 8 月 1 日正式生效，香港金融管理局 (HKMA) 已為有意在港發行穩定幣的機構劃定清晰的准入標準，總裁余偉文近日強調，穩定幣的核心定位是提升支付效率而非投機工具，申請牌照的機構必須滿足三大核心門檻：一是實現 1:1 法幣儲備與透明贖回機制，確保持幣人可隨時按面值兌換；二是需持有至少 2500 萬港元自有資本(認可機構可豁免)，並建立完善的資產保管、風險管理及反洗錢流程；三是提交具體可行的商業計畫，明確穩定幣的實際應用場景，首階段將重點支持跨境貿易和 Web3 相關領域。
中國區塊鏈媒體《鏈科天下》報導，市場注意到香港監管框架展現出更大的開放性。HashKey Group 董事長肖風近日透露，穩定幣發行商可自由選擇錨定多幣種，包括離岸人民幣、日元、歐元等，而非僅限於港元。這項政策突破意味著香港正瞄準全球多幣種穩定幣發行中心的目標，同時允許發行商自主選擇以太幣、Solana 等公有鍊或私有鏈技術架構，體現監管對技術創新的中立態度。
目前，京東幣鏈科技、螞蟻集團、渣打銀行等 40 餘家機構參與監理沙盒測試。
香港的開放策略與其「一國兩制」下的獨特定位密不可分。香港財政司司長陳茂波將香港的角色定義為「防火牆」與「試驗田」。一方面，隔離加密資產風險，避免傳導至內地金融體系，另一方面透過先行先試累積經驗，為人民幣國際化探索數位化路徑。穩定幣的發展成為這項策略的重要實踐，特別是離岸人民幣穩定幣的潛在落地，將強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。
自去年推出全服務券商牌照後，香港正以系統性佈局推動國際虛擬資產中心建設。這次穩定幣新規不僅建構環環相扣的監管框架，更透過技術相容性與幣種開放性釋放政策紅利。
隨著 8 月 1 日生效日臨近，香港已站在連結傳統金融與數位經濟、東方與西方的關鍵樞紐位置，這場由監管驅動的 Web 3.0 變革正在開啟全新的想像空間。
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