8月1日生效！香港穩定幣新規三大門檻曝光 40逾家機構爭搶全球多幣種發行席位

香港《穩定幣條例》將於 8 月 1 日正式生效，香港金融管理局 (HKMA) 已為有意在港發行穩定幣的機構劃定清晰的准入標準，總裁余偉文近日強調，穩定幣的核心定位是提升支付效率而非投機工具，申請牌照的機構必須滿足三大核心門檻：一是實現 1:1 法幣儲備與透明贖回機制，確保持幣人可隨時按面值兌換；二是需持有至少 2500 萬港元自有資本(認可機構可豁免)，並建立完善的資產保管、風險管理及反洗錢流程；三是提交具體可行的商業計畫，明確穩定幣的實際應用場景，首階段將重點支持跨境貿易和 Web3 相關領域。