首位女行長！鄒加怡當選亞投行行長 明年1月16日展開五年任期

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-25 10:30

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亞洲基礎建設投資銀行 (亞投行) 理事會周二 (24 日) 正式宣布，選舉鄒加怡擔任亞投行下一任總裁。鄒加怡將於 2026 年 1 月 16 日正式上任，任期五年，接替首任行長金立群。

首位女行長！鄒加怡當選亞投行行長 明年1月16日接棒金立群（圖：Shutterstock）

鄒加怡在當選後說：「對於亞投行成員的信任，我既懷謙卑又深感榮幸。在金立群行長領導下，亞投行過去十年成果顯著，已為 38 個成員的 322 個項目提供資金支持，包括與其他多邊開發銀行合作項目。未來我將與資優緊密合作，延續佳績。」

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身為亞投行首位女性行長，鄒加怡擁有 30 餘年全球頂尖財金政策經驗，是國際發展合作領域的資深專家。公開資料顯示，她曾任中國財政部副部長，深度參與國際金融機構合作，曾擔任世界銀行集團、亞洲開發銀行、新開發銀行、亞投行及國際農業發展基金的理事或副理事，具備廣泛的多邊合作經驗。2021 年起，鄒加怡出任全國政協副秘書長、機關黨組副書記 (正部長級)，此前也曾任職中央紀委駐中央外辦紀檢組組長。

中國財政部表示，鄒加怡在國際發展合作領域深耕 30 餘年，對國際經濟重大問題有深刻見解與戰略前瞻性，具備凝聚共識的領導力、敏銳判斷力及有效溝通能力，深度參與亞投行籌建並提出多項建設性意見，是亞投行未來發展的理想領導者。

即將卸任的金立群對鄒加怡的接任表示欣慰。他提到，兩人相識多年，鄒加怡是國際發展金融領域最受尊敬的人物之一。「過去十年，我有幸參與亞投行創立與建設，未來亞投行發展方向明確，相信在她的領導下將繼續穩步前行。」

金立群還強調，多邊合作是全球發展關鍵，亞投行將透過實際行動推動多邊主義，助力各國共享跨國貿易與投資紅利。

鄒加怡生於 1963 年 6 月，江蘇無錫人，畢業於中國社會科學院研究生院世界經濟與政治系國際經濟關係專業，獲得經濟學碩士學位。自 2018 年重返財政部後，她分管關稅司、金融司、國際經濟關係司等部門，協助時任部長劉昆推動國際財金合作。