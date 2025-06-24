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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報5401.42點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間24日09:46，費城半導體上漲157.12點（或3%），暫報5401.42點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.44%
  • 近 1 月：+11.52%
  • 近 3 月：+15.06%
  • 近 6 月：+2.45%
  • 今年以來：+5.31%

焦點個股


費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲4.83%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲4.17%；博通(AVGO-US)上漲3.98%；泰瑞達(TER-US)上漲3.82%；超微半導體(AMD-US)上漲3.77%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

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費城半導體5417.123.30%
英特格80.74+6.28%
邁威爾科技74.37+5.07%
博通261.66+3.11%
泰瑞達90.175+3.22%
超微半導體136.5164+5.35%

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