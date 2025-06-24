盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報5401.42點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日09:46，費城半導體上漲157.12點（或3%），暫報5401.42點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.44%
- 近 1 月：+11.52%
- 近 3 月：+15.06%
- 近 6 月：+2.45%
- 今年以來：+5.31%
焦點個股
費城半導體成分股以英特格(ENTG-US)領漲。英特格(ENTG-US)上漲4.83%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲4.17%；博通(AVGO-US)上漲3.98%；泰瑞達(TER-US)上漲3.82%；超微半導體(AMD-US)上漲3.77%。
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