鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-24 13:34

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潮流玩具 IP Labubu 人氣爆棚，被譽為「年輕人的茅台」，引起華爾街的高度關注。美國銀行發布最新研究報告，深入對比了 Labubu 與傳統白酒巨頭貴州茅台 (600519-CN) ，認為兩者雖同為「社交貨幣」，卻揭示了「新消費」與「傳統消費」之間深刻的典範轉移。

華爾街熱議「年輕人茅台」！美銀唱多泡泡瑪特 但有兩大隱憂。(圖:shutterstock)

美銀報告指出，茅台的社交價值深植於中國傳統的權力與等級體系，在商務應酬中扮演著「生產力工具」及「社交潤滑劑」的角色。其價值與地位、權力緊密掛鉤。

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相較之下，Labubu 則代表了截然不同的社交模式。它根植於 Z 世代的共同興趣與價值觀，在數位社群時代，為追求情感連結與即時滿足感的年輕消費者，提供了可負擔的「多巴胺」體驗。此現象反映了中國正從投資驅動模式，逐步轉向由情感與個人價值驅動的消費模式。

在全球化進程上，與全球時代精神高度契合的 Labubu 已取得顯著的國際成功；而深受傳統文化影響的茅台，其全球化之路仍處於早期階段。

IP 生命週期與投資屬性的雙面刃

儘管分屬不同世代，但 Labubu 的發行商泡泡瑪特 (09992-HK) （Pop Mart）與茅台正面臨相似的考驗。首先是 IP 的生命週期風險。擁有數百年歷史的茅台已證明其穿越週期的強大韌性，但僅有十餘年歷史的泡泡瑪特與 Labubu，其 IP 能否持續火熱仍是核心風險。報告警告，若在 Labubu 與下一個爆款 IP 之間出現空窗期，公司的全球增長或將放緩。

其次，「可投資性」是一把雙刃劍。無論是茅台的收藏價值，還是 Labubu 在二手市場的熱炒，都在上升週期中助推了產品價值，但在下行週期中也可能放大虧損。報告特別指出，泡泡瑪特正積極管理二手市場價格，以維持其對核心消費者的吸引力。

監管壓力與市場「抱團」交易是潛在風險

報告最後提醒投資人，監管與市場情緒是不可忽視的兩大風險。茅台長期面臨價格管制與反腐運動的政策影響，而泡泡瑪特也並非處於監管真空地帶。不過，隨著其消費群體日益多元化及海外業務的擴張（預計 2025 年將貢獻過半銷售額），有助於對沖單一市場的監管風險。

此外，當前資本集中湧入「新消費」賽道的現象，與過往資金追捧以茅台為首的藍籌股頗為相似。這種「抱團」式的擁擠交易，使其估值對資金流動和市場情緒的變化極為敏感。