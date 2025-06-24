盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5159.42點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日12:34，費城半導體下跌52.05點（或1%），暫報5159.42點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.94%
- 近 1 月：+9.13%
- 近 3 月：+14.34%
- 近 6 月：+4.97%
- 今年以來：+4.65%
焦點個股
費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌5.26%；連貫(COHR-US)下跌3.51%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.96%；美光科技(MU-US)下跌2.44%；英特格(ENTG-US)下跌2.31%。
部分成分股表現相對穩健，艾司摩爾(ASML-US)上漲1.22%；格羅方德(GFS-US)上漲0.72%；德州儀器(TXN-US)上漲0.49%；科林研發(LRCX-US)上漲0.22%；應用材料(AMAT-US)上漲0.06%。
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