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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1%，報5159.42點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間24日12:34，費城半導體下跌52.05點（或1%），暫報5159.42點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.94%
  • 近 1 月：+9.13%
  • 近 3 月：+14.34%
  • 近 6 月：+4.97%
  • 今年以來：+4.65%

焦點個股


費城半導體成分股以邁威爾科技(MRVL-US)領跌。邁威爾科技(MRVL-US)下跌5.26%；連貫(COHR-US)下跌3.51%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.96%；美光科技(MU-US)下跌2.44%；英特格(ENTG-US)下跌2.31%。

部分成分股表現相對穩健，艾司摩爾(ASML-US)上漲1.22%；格羅方德(GFS-US)上漲0.72%；德州儀器(TXN-US)上漲0.49%；科林研發(LRCX-US)上漲0.22%；應用材料(AMAT-US)上漲0.06%。

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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體5215.700.08%
邁威爾科技70.73-3.78%
連貫79.53-2.06%
Onto Innovation Inc.94.045-1.85%
美光科技122.2592-1.08%
英特格74.68-0.98%
艾司摩爾773.12+2.19%
格羅方德37.93+1.23%
德州儀器200.315+1.07%
科林研發91.38+0.98%
應用材料171.24+1.05%

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