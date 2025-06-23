鉅亨網新聞中心 2025-06-23 16:00

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比特幣、穩定幣大行其道 李揚疾呼：中國必須立刻回答「怎麼辦」。(圖:shutterstock)

李揚指出，穩定幣以其高效的支付清算功能，基於區塊鏈的點對點支付實現「支付即結算」，在支付效率和成本上展現顯著優勢，這是其不可被取代的基礎屬性。與波動劇烈的加密貨幣不同，穩定幣透過錨定現實資產（尤其是美元資產）來維持幣值穩定，例如 USDT 和 USDC 的資產構成中，90% 以上為短期美國公債及回購協議。這使其成為連接虛擬貨幣世界與傳統法幣體系的橋樑，大幅提升了跨國支付效率並降低成本。

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然而，李揚也警示，儘管穩定幣本身不能創造新的國際貨幣，但其支付體系的持續壯大，正有效地侵蝕現有主權貨幣的功能。他認為，美國推動穩定幣立法，其宗旨明確服務於美元利益，旨在促進美元支付現代化、鞏固其國際地位，並為美國國債創造數萬億新需求，巧妙地將加密市場的擴張轉化為美元影響力在鏈上的延伸。這對現有各國的貨幣體系乃至國際貨幣體系都產生了不容忽視的衝擊，值得重點防範。

美國加密貨幣策略：鞏固美元霸權的新路徑

李揚特別分析了美國政府在加密貨幣問題上的一以貫之策略。他指出，與中國的路徑完全不同，美國不僅明確要發展比特幣，甚至將其列為國家資產和戰略儲備，而川普政府更明確宣稱不主張發展央行數位貨幣。

力促中國展開全面審定 盡快達成共識

面對全球數位貨幣發展的快速進程和美國的戰略佈局，李揚建議中國應盡快圍繞數位化對貨幣、金融體系、金融市場及金融機構的影響，開展綜合、全面的再審定，並迅速形成共識，立即採取行動。

他提出中國應在兩條線上全面並進：

堅定推進人民幣國際化： 由於任何形式的穩定幣都繞不開貨幣主權問題，培育強大的人民幣仍然是核心任務。過去在擴大本幣互換協議、推廣人民幣跨境支付系統等方面的努力應堅定不移地繼續。 融合發展數位資產與央行數位貨幣： 李揚認為，穩定幣、加密貨幣與傳統金融體系融合發展趨勢難以逆轉，其將與央行數位貨幣互補發展，重建全球支付體系並帶動去中心化金融發展。他指出，目前歐盟、日本、阿聯酋、新加坡、中國香港等已轉向支持三者共同發展的模式。

中國監管部門已有安排 不會落後