比特幣、穩定幣大行其道 李揚疾呼：中國必須立刻回答「怎麼辦」
鉅亨網新聞中心
作為國家級金融智庫，國家金融與發展實驗室理事長李揚近期就穩定幣的發展及其對全球貨幣體系的影響頻繁發聲，引發業界廣泛關注。他強調，面對比特幣和穩定幣的「大行其道」，中國必須立刻回答「怎麼辦」的問題，並建議採取「雙軌並進」的策略以應對未來挑戰。
李揚指出，穩定幣以其高效的支付清算功能，基於區塊鏈的點對點支付實現「支付即結算」，在支付效率和成本上展現顯著優勢，這是其不可被取代的基礎屬性。與波動劇烈的加密貨幣不同，穩定幣透過錨定現實資產（尤其是美元資產）來維持幣值穩定，例如 USDT 和 USDC 的資產構成中，90% 以上為短期美國公債及回購協議。這使其成為連接虛擬貨幣世界與傳統法幣體系的橋樑，大幅提升了跨國支付效率並降低成本。
然而，李揚也警示，儘管穩定幣本身不能創造新的國際貨幣，但其支付體系的持續壯大，正有效地侵蝕現有主權貨幣的功能。他認為，美國推動穩定幣立法，其宗旨明確服務於美元利益，旨在促進美元支付現代化、鞏固其國際地位，並為美國國債創造數萬億新需求，巧妙地將加密市場的擴張轉化為美元影響力在鏈上的延伸。這對現有各國的貨幣體系乃至國際貨幣體系都產生了不容忽視的衝擊，值得重點防範。
美國加密貨幣策略：鞏固美元霸權的新路徑
李揚特別分析了美國政府在加密貨幣問題上的一以貫之策略。他指出，與中國的路徑完全不同，美國不僅明確要發展比特幣，甚至將其列為國家資產和戰略儲備，而川普政府更明確宣稱不主張發展央行數位貨幣。
他認為，川普政府採取一系列措施穩步推進比特幣向國家戰略資產轉變：首先，將比特幣、加密貨幣納入國家資產計算；其次，美國主要金融機構積極推動美元穩定幣和存款代幣化；第三，聯準會和大型金融機構開始參與基於代幣化的下一代金融市場基礎設施建設。李揚總結道，其中的邏輯清晰，即透過金融科技手段維持美元霸權，期望藉由寬鬆監管吸引全球金融科技人才和資源到美國，掌握未來世界的制高點。
力促中國展開全面審定 盡快達成共識
面對全球數位貨幣發展的快速進程和美國的戰略佈局，李揚建議中國應盡快圍繞數位化對貨幣、金融體系、金融市場及金融機構的影響，開展綜合、全面的再審定，並迅速形成共識，立即採取行動。
他提出中國應在兩條線上全面並進：
具體而言，他建議中國利用香港金融中心地位及現有機構基礎發展離岸人民幣穩定幣，建構可控的國際支付管道；同時，創造條件利用上海國際金融中心地位，積極穩健發展人民幣穩定幣。
李揚強調，強化經濟基本面、築牢主權貨幣根基、善用香港離岸市場發展人民幣穩定幣，並務實推進人民幣國際化，方為應對變局、維護貨幣金融安全的根本之道。
中國監管部門已有安排 不會落後
針對「怎麼辦」的問題，李揚表示中國監管部門已有安排，中國不會落後，政策工具箱將不斷豐富，以確保中國宏觀經濟行穩致遠。他提及，中國已確認用區塊鏈和分散式帳本等新興技術推動央行數位貨幣、穩定幣蓬勃發展，實現「支付即結算」，從底層重塑傳統支付體系，大幅縮短跨境支付鏈。儘管中國推行央行數位貨幣，但不搞數位貨幣（特指比特幣類加密貨幣）。
日前，中國決定在上海設立數位人民幣國際營運中心，此舉旨在推動數位人民幣的國際化營運與金融市場業務發展，服務數位金融創新。這些都表明中國正積極佈局，以應對數位貨幣時代帶來的挑戰與機遇。
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