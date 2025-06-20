鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-20 17:30

‌



美國紐約證交所電子螢幕周三 (18 日) 跳動的數據宣告著金融史翻開新頁，穩定幣巨頭 Circle(CRCL-US)股價單日暴漲 34%，盤中突破 200 美元，上市 10 天飆漲 6 倍，市值突破 400 億美元。這場資本狂歡的導火線，源自美國參議院周二 (17 日) 以 68 票對 30 票通過的《GENIUS 法案》。

金融史新篇章！「穩定幣第一股」Circle單日飆34%衝破200美元 上市10天暴漲六倍

‌



Circle 共同創辦人兼執行長 Jeremy Allaire 在 X 平台上說：「這是數位美元的 iPhone 時刻。」這一宣言道破法案的歷史意義。

自比特幣誕生以來遊走於監管灰色地帶的加密資產，此刻正式被納入美元霸權體系。市場以真金白銀投票，Circle 股價自 6 月 5 日 IPO 以來累計飆漲 543%，超越 PayPal 市值，直逼 Square 巔峰時期。

《GENIUS 法案》賦予穩定幣 USDC 的「三重賦能」正在重塑市場格局。合規性溢價方面，法案將超百億美元穩定幣發行商納入聯準會 (Fed) 監管，迫使 Tether 等對手面臨嚴格審計，而 USDC 憑藉 99.5% 美債儲備的先發優勢，成為機構資金避險首選。

此外，場景擴張更顛覆產業規則，因法案允許穩定幣用於日常支付與跨境結算，打破其 80% 交易量集中於加密資產兌換的現狀，為 USDC 滲透 Visa、SWIFT 網路鋪平道路。

最深遠的影響則在地緣政治，《GENIUS 法案》禁止非美元穩定幣進入美國市場，實質是將全球穩定幣市場納入美元霸權體系。目前 USDC 共 610 億美元的流通量 (佔全球 29%)，正成為美國吸收全球流動性的數位管道。

區塊鏈媒體《W3C DAO》報導指出，Circle 商業模式正顛覆傳統金融中介，其「三步驟」戰略展現野心，希望透過 USDC 吸納全球美元流動性，將 614 億美元儲備資產中的 80% 投入美債，坐享 4.3% 年化收益，而 Circle 秘密研發的 CPN 支付網絡，試圖以 0.01% 費率顛覆 SWIFT 1% 的傳統優勢。最後，與貝萊德債合作的代幣化債代幣化基金若轉型成功，Circle 收入結構將從單一利息依賴轉向多元化服務。

但光鮮數據下暗藏危機。Circle 淨利率僅 9.3%，遠低於科技巨頭均值，去年向 Coinbase 支付 9.08 億美元分成，佔總成本 60%，這一情況暴露出生態脆弱性。

更危險的是，若 Fed 明年降息至 3%，其利息收入將縮水 30%，這迫使管理層必須在 18 個月內證明支付與資產代幣化業務的獲利能力。

另外，資本市場也上演冰火兩重天。方舟投資拋售 64.3 萬股共套現 9650 萬美元，與貝萊德按兵不動形成對比，而 Robinhood 平台散戶交易佔比飆升至 34%，槓桿合約激增 300% 顯示市場狂熱。

機構與散戶的分歧在於估值邏輯，DCF 模型顯示 174 倍本益比已透支未來，散戶卻將 Circle 想像成「鏈上聯準會」，賦予其堪比 8.9 兆美元 Fed 資產負債表的想像空間。

這場革命早已超越商業範疇。《GENIUS 法案》本質是美元數位化象徵，透過強制儲備美債，美國正將全球加密流動性轉化為美債新買家。

渣打預測，若 2030 年穩定幣規模達 3 兆美元，其對美債購買力將超越中日兩國總和，但三重反噬正在顯現，首先是去中心化穩定幣 DAI 可能繞過監管，且中國數位人民幣在「一帶一路」政策上持續推進，沃爾瑪、摩根大通等傳統巨頭也在籌備發行穩定幣。