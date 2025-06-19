元大期前5月獲利年增23% 今年可望創新高 插旗新加坡打造國際「金三角」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-19 19:02

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歷經 4 月川普對等關稅衝擊，國內期貨商龍頭元大期貨 (6023-TW) 仍交出漂亮的成績單，5 月單月後純益 1.73 億元，累計前 5 月稅後純益 9.95 億元，較去年同期 (YoY) 大幅增長 23%，EPS 達 3.25 元，估今年獲利有望破 20 億元大關。且今 (19) 日新加坡子公司也正式開業，台灣與香港、新加坡形成國際期貨「金三角」，插旗海外更邁一大步。

元大期貨董事長林添富（中）副董事長陳品呈(右）與總經理高毅瑞（左）。（鉅亨網記者張韶雯攝）

甫於今年 4/9 接掌元大期貨總經理的高毅瑞表示，上半年市場波動與高度不確定的大環境下，元大期仍相對表現強勁，今年前 5 月獲利創新高，稅後獲利 9.95 億、每股稅後盈餘 (EPS)3.25 元，年增 23％，表現相較強勁。

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此外，元大期貨旗下子公司元大國際（新加坡）今日於新加坡交易所（SGX）舉行隆重的敲鐘儀式，駐新加坡台北代表處童振源大使、新加坡交易所執行長羅文才（Mr. Loh Boon Chye）以及 SGX 全球銷售及承銷業務主管 Pol de Win 及眾多嘉賓齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。

元大國際（新加坡）於今年 1 月 23 日正式取得新加坡主管機關核發的資本市場服務牌照（Capital Markets Services Licence），並於 5 月 26 日成為新加坡交易所（SGX）之衍生品交易及結算會員，今（19）日適逢開業及敲鐘啟動日，象徵元大期貨國際布局的重要里程碑。

元大期貨表示元大國際（新加坡）取得交易及結算會員資格，不僅象徵著元大期貨國際化布局的深化，也將有助於促進台灣與新加坡市場的交流與互利合作。元大期將持續攜手 SGX，協助更多台灣交易人參與國際市場，同時積極拓展東亞及東南亞市場，打造元大期貨的全球服務版圖。