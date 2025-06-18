鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-18 15:00

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2025 陸家嘴論壇今 (18) 日上午在上海開幕，中國證監會主席吳清在主題演講中圍繞資本市場服務科技創新的核心方向，系統闡述了深化改革的「1+6」政策框架及後續重點舉措，強調資本市場在促進科技、資本、產業良性循環中的關鍵作用。

未獲利企業上市迎重大利多！陸證監會主席推「1+6」新政 創業板啟用第三套上市標準

吳清首先介紹了科創板深化改革的「1+6」措施。「1」是設定科創成長層，重啟未獲利企業適用科創板第五套標準上市，精準服務技術突破大、商業前景廣、研發投入高的科技企業，並同步強化資訊揭露、風險揭露及投資人適當性管理。

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「6」則包括六項創新改革：試辦引進資深專業機構投資人制度、IPO 預先審查機制、擴大第五套標準適用範圍 (涵蓋 AI、商業航太、低空經濟等前沿領域)、支持在審未獲利企業向老股東增資擴股、完善再融資制度與策略投資者標準、增加投資產品及風險管理工具。此外，創業板將正式啟用第三套標準，支援優質未獲利創新企業上市。

在強化股債連動服務科技創新方面，吳清提出大力發展科創債，優化發行、交易及貼息、擔保配套機制，加速推出科創債 ETF，積極發展可交換債、可轉債等股債結合產品。

吳清透露，證監會當日將批准全國首批 2 個資料中心 REITs 註冊，未來將持續支持科技業者利用智慧財產權、資料資產等新型資產進行資產證券化及 REITs 融資，活化科技創新領域的存量資產。

針對資本市場服務科技的「全鏈條」機制，吳清則說，「上市是起點不是終點，融資是工具不是目的」，並稱將改善上市公司監管制度，推動基金份額轉讓試點轉常規，優化實物分配股票、反向掛鉤等機制，暢通多元化退出管道。

針對全球科技創新進入密集活躍期的背景，吳清指出，當前技術突破正加速向市場應用轉化，證監會將落實「併購六條」及重大資產重組管理辦法，推動股份對價分期支付、重組簡易審核等新舉措，研究完善股權激勵程序，提升便利性與靈活性，助力上市公司提升核心競爭力。

吳清特別提到，資本市場具有風險共擔、利益共享的獨特機制，能透過資產定價激發企業家精神與人才創新活力，「無論是大而強的科技巨頭，還是小而美的科創新秀，都離不開資本市場支持」。

吳清同時強調，目前適應創新法則的資金形成機制仍不完善，長期資本與耐心資本不足，需聚焦私募基金「募資管退」堵點，推動社保基金、保險資金、產業資本參與股權投資，培育壯大耐心資本。