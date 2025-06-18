鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-18 16:49

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隨著網購與行動支付成為現代生活日常習慣，第一銀行攜手會員數突破千萬的電商平台「momo 購物網」及統一超商旗下電子支付服務「icash Pay」，同步推出「小粉獅隊長出發吧！勇闖任務千點 mo 幣等你拿」及「開戶、刷卡、綁定通通滿足 可享最高價值 2450 元大禮包」兩大主題活動，分別祭出價值超過 2000 元的豐富回饋，滿足多元需求，讓民眾輕鬆享受一站式金融與消費服務。

「跨平台」強強聯手成趨勢！一銀挾200萬用戶攜手momo、icash 開戶最高享兩千元回饋。（圖:一銀提供）

即日起至 8 月 31 日，首次申辦 iLEO 數位帳戶並完成指定任務，可獲得最高 150 點 mo 幣（1 點等同新臺幣 1 元），名額有限；此外，看準暑假出國外幣需求，透過 iLEO APP 線上換匯可享最高 3.5 分減碼優惠，當月累積換匯金額達新臺幣 5 萬元以上，更有機會獲得 666 點 mo 幣。

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此外，為響應 ESG（環境、社會、公司治理）永續理念，第一銀行也鼓勵民眾落實綠色消費，活動期間透過第一銀行「ESG 綠色消費性貸款專案」於「momo 購物網」購置具「節能標章」之家電產品並完成撥貸，即可享有 400 點 mo 幣回饋，最高可領 2548 點 mo 幣，兼顧生活品質與永續環保。

行動支付也能賺回饋，6 月 30 日前以 icash Pay 綁定第一銀行 icash 聯名卡於 7-ELEVEN 實體門市或指定餐飲通路消費，滿額享 10％ OPENPOINT 點數回饋，兩項合計每月回饋上限 250 點；另外，9 月 30 日前透過指定連結首次申辦 iLEO 數位帳戶並完成指定任務，最高可獲得 OPENPOINT 200 點，再抽 OPENPOINT 2000 點。