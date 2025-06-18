陸家嘴論壇今登場 聚焦全球經濟變局與金融開放合作 一系列重傍政策有望發布

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-18 09:00

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為期兩天的 2025 陸家嘴論壇今 (18) 日在上海舉行，以「全球經濟變局中的金融開放合作與高品質發展」為主題，圍繞全球金融治理、貨幣政策協調、資本市場創新等八大核心議題展開深度討論。論壇匯聚國際組織代表、諾貝獎得主、金融機構領袖及政策制定者，旨在探索金融開放新路徑，推動全球經濟復甦與永續發展。

2025陸家嘴論壇今上海登場 聚焦全球經濟變局、金融開放與合作

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今日上午的第二場全體大會將以「增強全球貨幣政策協調性」為核心，面對高通膨、債務高企與供應鏈重構難題。中國人民銀行前行長周小川、諾貝爾經濟學獎得主 Christopher Pissarides 等將熱議各國貨幣政策分化對全球經濟的溢出效應，並呼籲透過國際組織強化政策協同，平衡通膨控制與成長目標。

今日下午登場的全體大會三將檢視中國資本市場基礎制度弱點，聚焦註冊制改革、資訊揭露優化及高水準開放路徑。上海證交所理事長邱勇、橡樹資本聯席創辦人 Howard Marks 等人將探討如何透過制度創新提升投融資效率。

到了今晚，第四場大會則以「滬港國際金融中心合作」為主題，提出打造中國金融「雙樞紐」。香港財經事務局局長許正宇、浦發銀行董事長張為忠等將獻策兩地市場互聯互通、金融科技協作及跨境監管協同，助力國家金融競爭力提升。

明日舉行的全體大會五將聚焦「金融支持新質生產力」，探討科技型企業全生命週期融資模式。國家開發銀行行長譚炯、渣打銀行大中華區執行長禤惠儀等將解析政府與市場角色，借鏡國際經驗建構「科技 - 產業 - 金融」生態鏈。

全體大會六將研判 AI 技術對金融創新的顛覆性影響，討論監理倫理架構建構，而全體大會七則關注數位科技如何提升普惠金融均衡性，避免過度競爭。

閉幕式暨全體大會八則將以綠色金融為核心，呼籲加強國際標準協同與產品創新。交通銀行董事長任德奇、法國東方匯理銀行亞太區總裁 Jean-Francois Derocche 等將致力於氣候融資機制，推動社會資本參與低碳轉型。