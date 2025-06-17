鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-17 20:39

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瞄準高資產客戶傳承需求 友邦人壽攜彰銀開賣美元利變終身壽。（圖：shutterstock）

在面對高齡化社會與長壽的健康風險，金融機構有責任提供更貼近需求的服務，AIA 友邦人壽本次與彰化銀行合作推廣「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」，適合資產傳承需求的族群，可長期累積現金價值，同時享有身故及完全失能保障，充分符合長壽社會下對保險保障延伸的實際需求，是完善個人與家庭面對未來風險的堅實後盾。

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為落實公平待客，「友邦人壽傳璽永富美元利率變動型終身壽險」之商品文宣全面導入高齡友善的金融服務設計，放大字體的商品 DM，特結合 AI 語音導覽功能，讓保戶掃描 QR Code 後即可透過語音播報清楚瞭解保單內容，解決閱讀障礙；另外，本商品附加大尺寸的宣傳手冊，深入剖析規劃資產傳承上之痛點，並提供完整解決方案，協助客戶妥善規劃傳承藍圖，提升資訊透明度與信賴感。