鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-16 14:00

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最近，LABUBU 玩具風靡中外社交媒體，掀起搶購熱潮，多位中國網友周日 (15 日) 晚間發布影片指出，浙江杭州西溪天街泡泡瑪特新店開業僅兩小時便因商品售罄提前關門，相關話題衝上熱搜榜首，引發廣泛關注。

熱潮爆表！杭州泡泡瑪特新門市開業2小時打烊 廣州門市預約資格秒殺 黃牛月入數萬人民幣

現場影片顯示，該店開門後，一批疑似黃牛人員迅速湧入「端盒」(整盒購買全部款式)，導致普通消費者難以購得商品。有現場顧客透露，排隊時長超 4 小時，商場工作人員表示，因大量顧客冒雨提前排隊，原定 10 點開門的天街 9 點多便提前開放，但泡泡瑪特店內顧客過於集中，存在安全憂慮，故於 11 點多臨時閉店，其他門市正常營業。

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至於是否因為黃牛掃貨導致售罄，商場工作人員則回答：「不清楚也無法辨別」。

此次搶購熱潮並非唯一案例。廣州天環快閃店日前開放 0.01 元 (人民幣，下同) 預約進店資格，上周五 (13 日) 開放隔日便秒罄，二手平台進店資格被炒至 999 元，而泡泡瑪特核心 IP「Labubu」市場溢價更驚人，限量 VAS 聯名款炒至 15200 元，溢價數十倍，冷門款亦大幅漲價。

市場熱度也催生「炒娃」產業鏈，曾炒茅台 7 年的小文 (化名) 轉行做 Labubu 回收。他表示，新品發售後有 2000 多人搶貨，我們回收後再轉售，月收入達數萬元，但他未透露具體細節。

值得注意的是，水貝黃金市場近期出現黃金版「Labubu」飾品，克重小、價格僅數百元，但侵權爭議不斷。

對此泡泡瑪特明確回應：「未銷售也未授權生產此類飾品，疑似仿冒或 DIY，將核實後維權。」

二級市場方面，泡泡瑪特股價持續走強，今日早盤微跌 0.22%，午後開始再度回到紅盤之上，今年累計漲幅超 12 倍，總市值達 3661 億港元。