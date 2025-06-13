鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-13 20:16

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富邦人壽自 2023 年 2 月起推出一系列分紅保單商品，目前銷售中的分紅保單共 22 檔商品，據內部銷售數據統計，其中 3 張開賣迄今 (截至 2025 年 5 月) 新契約保費 (FYP) 均突破新台幣百億元大關，分別為「美富紅運」、「富貴長紅」、「紅運多多」，其中又以「美富紅運」更為亮眼，累計超過 400 億元，堪稱新一代的國民保單。

富邦人壽擁3張百億分紅神單 「美富紅運」FYP突破400億元大關。(圖/富邦人壽提供)

富邦人壽指出，分紅保單包括保障型 (資產傳承型) 及儲蓄型 (退休金流型) 分紅商品，涵蓋台幣及美元，繳費年期則包括短、中、長多種年期，客戶可依自身財務規劃需要選擇。

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保障型分紅保單最熱銷的「美富紅運」今年 1~5 月累計 FYP 已逾 93 億元，是高保障型的美元分紅保單，投保年齡最高 70 歲，結合保障終身、穩健分紅與資產傳承三大特色，滿足各世代保險保障、資產累積與財富傳承的需求，包括高齡長者能以分紅保單規劃資產傳承，以及中壯年家庭經濟主力能妥適安排壽險保障守護家人。

「富貴長紅」新台幣躉繳首選 「紅運多多」年年可領生存保險金

除了美元分紅保單外，新台幣分紅商品同樣受到客戶青睞，「富貴長紅」投保年齡最高 80 歲，具備一次繳費壽險保障終身特色，同時還有機會享有年度保單紅利及終期保單紅利，開辦迄今累計 FYP 已突破 192 億元。

另外，「紅運多多」開辦迄今累計 FYP 逾 141 億元，投保年齡最高 70 歲，提供 3 年繳費年期讓客戶能輕鬆規劃，保障終身守護家人，並具備 2 重金流特色，保戶年年可領生存保險金，有機會再享年度保單紅利加分退休人生，另外還有終期保單紅利。

富邦人壽財務穩健之經營實力亦展現在分紅帳戶報酬率的亮眼成績，2025 年分紅保單的紅利宣告，最高達 105% 最可能紅利金額水準，且近 10 年富邦人壽分紅保單紅利實現率，皆達 100% 最可能紅利金額以上水準。富邦人壽結合公司穩健經營實力與市場趨勢，推出多元分紅保單商品，屢屢成為市場焦點，帶動分紅市場整體熱度升溫。