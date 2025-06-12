鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 10:00

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阿里前高層萬言書揭「大公司病」 馬雲回應了。(圖:shutterstock)

前釘釘產研負責人元安 (暱稱) 的員工在文章中指出，阿里巴巴過去的輝煌得益於時代機會與馬雲的卓越戰略，但自 2017 年起，公司逐漸顯露疲態。

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他認為，網路產業整體增長放緩、多數外部收購案整合失敗，以及內部創新成功案例稀少，是公司失去高速成長活力的主要原因。

文中舉例，包括口碑、餓了麼、Lazada、支付寶影音等業務，在被阿里收購或整合後，紛紛失去原有的行業龍頭地位；對銀泰、大潤發的投資也以虧損告終。元安認為，多年來真正成功的整合案例似乎僅有高德地圖與 UC 瀏覽器。

他進一步從「人、財、事」三個層面歸納了觀察到的內部問題：

人才與文化：過度迷信從外部引進的人才，導致新員工與阿里文化脫節；惡性的績效競爭提高了內部合作成本，獎勵機制不明確，導致員工普遍存在短期主義心態，真正做事的人變少。

策略與管理：公司層級戰略不清晰，常出現「既要又要」的矛盾指令；過度依賴營運數據造成虛假繁榮，官僚主義風氣盛行，組織變得臃腫。

元安呼籲，阿里應重回「一群有情有義的人，在一起做一件有價值、有意義的事」的初心，進行大刀闊斧的改革，包括重整 HR 體系、改革管理體制、清除不適任的中高層主管，並精簡非核心業務。

值得注意的是，馬雲對此長文給予了正面回覆，他寫道：「寫得很好… 阿里的發展也有很多必然要走的路和過程，阿里巴巴在發生變化之中。」此番回覆被視為高層對問題的間接承認。

事實上，「大公司病」已是中國大型網路公司的集體挑戰，京東創辦人劉強東也曾嚴厲抨擊公司內部的「躺平現象」。對阿里而言，這類反思近年來不斷出現。