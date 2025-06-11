鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-11 15:00

‌



根據美國最大加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 最新發布的《Crypto 資產現狀報告》，全球頂級企業與機構今年上半年對區塊鏈與加密資產的佈局已從「試點探索」邁向「戰略深耕」，一場由商業需求與資本驅動的加密貨幣資產普及浪潮正加速到來。

Coinbase：財富500強企業區塊鏈採用率暴增67% 加密資產進入「企業-投資」雙輪爆發期

報告顯示，《財星》(Fortune)500 強企業的區塊鏈投入尤為顯著，6 成企業主管透露所屬公司正推進鏈上項目，平均每個企業的項目數量從去年的 5.8 個躍升至 9.7 個，增幅達 67%，近 20% 的受訪者更將區塊鏈列為未來戰略核心，較 2024 年增長 47%。這些項目已從早期的技術研發延伸至支付軌道優化、供應鏈追蹤、身分憑證管理等實際場景，並滲透至零售、醫療、汽車、食品等多元產業。38% 企業主管認為鏈上工具能帶來增量銷售，37% 正積極策劃更多部署方案。

‌



企業的投入也反映在資源分配上，近半數《財星》500 強企業去年增加區塊鏈相關資本支出，過去三季《財星》100 強公司更宣布 46 個不同的 Web 3 項目，創下歷史新高。

機構投資人的跟進也形成「雙向共振」，10 檔規模最大的現貨比特幣 ETF 累計吸引 500 億美元資金流入，規模是表現最佳傳統 ETF 首年資金流入量的兩倍，以太幣基金在上市首季也吸引 35 億美元，管理資產規模與機構持有者數量均超越歷史同類產品。

此外，83% 的機構投資人打算在今年增加加密資產部位，59% 打算將管理資產至少 5% 配置於此，73% 已持有比特幣、以太幣以外的通證，76% 預估 2026 年前投資通證化現實世界資產 (如房地產、企業債券)。

企業與投資的綜效正在顯現，企業鏈上專案的實施推高了交易量與數據透明度，吸引更多機構資金流入，而機構資金的注入又深化市場流動性，推動合規基礎設施如託管、清算系統的完善。

報告還特別指出，監管明確性是這項進程的關鍵催化劑。90% 的《財星》500 強企業高管及 60% 投資人認為，聯邦層級的清晰法規是推動企業加強投入、機構擴大配置的核心動力。