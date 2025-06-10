鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-10 15:00

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香港財經事務及庫務局局長許正宇上周透露，香港證監會正推進為專業投資者引進虛擬資產衍生品交易的計畫，旨在透過穩健的風險管理措施，豐富市場產品選項，同時確保交易有序、透明、安全。這項動向標誌著香港在虛擬資產領域的監管創新再進一步，在全球數位資產市場規模突破 3 兆美元、年交易量超過 70 兆美元的背景下，香港正加速搶佔新興賽道。

專業投資人專屬通道將開啟！香港加速佈局虛擬資產衍生性商品市場

《中國日報》報導，香港證監會打算推出的虛擬資產衍生性商品交易將主要面向專業投資者。根據香港《證券及期貨條例》，專業投資者包括機構、法團及高淨值人士如持有 800 萬港元以上投資組合的個人。此舉回應市場長期需求。

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去年底數據顯示，加密貨幣衍生性商品市場交易量佔比達 74.8%，遠超現貨市場，其高槓桿、跨期性等特點為投資人提供避險、投機及套利的多元工具。

清華經管數位金融資產研究中心副主任王茵田則指出，加密資產高波動性與高價值特性，決定衍生性商品將成為主流交易工具，「透過槓桿和分割機制，投資人能以更少資金參與市場」。

香港虛擬資產監管架構已逐步完善，自 2022 年 10 月發布首份虛擬資產政策宣言以來，香港已推出亞洲首批虛擬資產期貨 ETF(2024 年 4 月)、現貨 ETF(2024 年 4 月) 及期貨反向產品 (2024 年 7 月)，並於 2023 年 6 月實施虛擬資產交易平台 54

度，結束非持牌平台制度，結束非持牌平台製度，結束非持牌平台，近日甚至通過的《穩定幣法案》，協助香港邁向全球 Web 3.0 發展領導者。

目前，香港已有超過 1100 家金融科技企業，包括 10 家受監管虛擬資產交易平台、4 家虛擬保險公司及 8 家持牌數位銀行。

為推動市場深化，香港正醞釀第二份虛擬資產政策宣言，重點探討傳統金融優勢與虛擬資產技術創新的結合，優化基金、單一家族辦公室及附帶權益的稅務優惠 (擬將虛擬資產納入可享稅務寬減的交易)，並研究借貸安排等創新服務。

香港財庫局強調，將鼓勵本地及國際企業參與虛擬資產技術創新，同時透過「連結（Access）、保障（Safeguards）、產品（Products）、基建（Infrastructure）、連結（Relationships）」五大支柱，鞏固其作為虛擬資產流動性樞紐的地位。

許正宇表示，儘管香港持牌交易所全球市場佔有率有限，但隨著監管空間拓展，平台可望提供更豐富產品與服務，推動產業永續發展。