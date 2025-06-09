永豐金證攜手LINE Bank 推券商首見串接純網銀定期存股

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-09 17:21

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永豐金證券今 (9) 日宣布，創券商業界先例攜手 LINE Bank 推首家券商串接純網銀的定期存股服務，突破以往券商和純網銀只有綁定交割戶的限制，直接將永豐金證券的定期定額買台股功能，從「大戶投 APP」的豐存股延伸到 LINE Bank 的定期存股設定介面。

永豐金證券攜手LINE Bank推首家券商串接純網銀的定期存股服務。(圖：永豐證提供)

永豐金證券表示，雙方歷經一年籌備，未來 LINE Bank 用戶僅需兩步驟即可快速完成永豐金證券存股下單，有效串流雙方客戶。

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據金管會最新統計，至第一季底 LINE Bank 用戶數已達 208 萬戶，位居國內第三大數位存款銀行和純網銀第一大。

永豐金證券表示，LINE Bank 用戶中 39 歲以下占比高達 70%，與永豐金證券「豐存股」服務目標客群高度契合，樂觀看此次合作將有效刺激客戶交互開立證券戶與網銀戶，並提升實際下單意願。