18歲以下「第一桶金」平均75萬元！來兆豐理財夏令營認識「黑天鵝」「灰犀牛」

在金融市場中，「黑天鵝」象徵突如其來、影響深遠的衝擊，「灰犀牛」則代表顯而易見卻常被忽視的潛藏風險，還有什麼動物可以代表金融樣態呢？為了讓金融知識能從小紮根，兆豐銀行 7 月將以六大動物為主軸推出理財夏令營，用動物來學理財，像會靈活儲蓄的是水獺、懂得穩健投資的是水豚君、重視保障的是大象、擅長避開詐騙風險的是穿山甲，讓理財不再是艱澀的學問。



理財商品日益多元化，理財年齡也逐年下降，有愈來愈多的父母提早讓孩子學理財，根據兆豐銀行統計，截至 2025 年 3 月底，18 歲以下理財戶平均理財餘額約為新臺幣 75 萬元，近五年來交易紀錄以單筆基金、定期定額與保險商品為主，顯示親子家庭對財務規劃的參與度持續提升，也反映出兒童與青少年理財教育推廣的重要性與迫切性。



此次【2025 兆豐夏令營：動物王國學理財】將結合金融教育與動物探索，打造全台首創以動物角色引導學童學習理財的主題營隊。活動將於 7 月 10 日於台北市立動物園登場，7 月 17 日則移師高雄壽山動物園，專為國小五至六年級學童量身設計，讓孩子在自然環境中探索儲蓄、投資、保險、行動支付、信用卡與防詐等重要財務觀念，從小培養理財素養。



除了金融理財知識，孩子們也將在動物角色的引導下，挑戰六大互動關卡，透過遊戲任務建立金錢觀念，化身小小探險家，在趣味中學習，在體驗中成長。完成挑戰，還可獲得六大動物紀念徽章，留下專屬的夏令營回憶。



兆豐銀行表示，希望透過寓教於樂的方式，讓理財不再是複雜難懂的「大人話題」，而是孩子們也能輕鬆掌握的生活技能。透過本次夏令營，期盼引導學童從遊戲中發現金錢價值，提早建立正確的財務觀念，為未來打下穩固的財富基礎。本活動名額有限，需透過兆豐銀行理財專員協助報名，額滿為止。