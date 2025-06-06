〈能源盤後〉川習通話後 中美貿易團隊重啟談判 原油回升

鉅亨網編譯許家華 2025-06-06 05:20

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原油期貨價格周四 (5 日) 收高，自前一交易日的跌勢中回升。有消息稱，美國總統川普與中國國家主席習近平通話後，中美同意進行更多貿易談判。

（圖：REUTERS/TPG）

Brent 原油期貨價格上漲 48 美分或 0.7%，收每桶 65.34 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 52 美分或 0.8%，收每桶 63.37 美元。

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價格期貨集團高級分析師 Phil Flynn 表示：「如果我們從大規模貿易戰的邊緣回過頭來，這將增加美國和中國對石油的需求預期。」

中國官媒《新華社》稍早報導，稱此次會談是應川普的要求舉行的。

川普在社群媒體上表示，他與習近平的通話主要集中在貿易問題上，並取得了「非常積極的成果」。他宣布了中美兩國將進一步進行較低級別的會談。「我們與中國的關係以及貿易協議進展良好。」川普說。

加拿大工業部長 Melanie Joly 表示，加拿大總理 Mark Carney 和川普也正在直接溝通，試圖說服美方取消關稅。

這些貿易協議相關的消息鼓舞了投資人，使其收復前一日跌幅。前一日油價下跌 1%，因數據顯示美國汽油和餾分油庫存增幅超過預期，反映出全球最大經濟體的需求減弱。

PVM 分析師 Tamas Varga 表示，儘管預計 OPEC + 將增產，下半年市場可能出現供應過剩，但地緣政治事件和加拿大的野火等因素可能導致石油產量下降，為油價提供進一步支撐。

全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯周四將其 7 月對亞洲原油買家的售價下調至近兩個月來的最低水準。此舉抑制了漲幅。

在沙烏地阿拉伯做出降價決議之前，OPEC + 上周末宣布 7 月日產量增加 41.1 萬桶。

根據《路透社》先前報導，沙烏地阿拉伯的策略部分是為了懲罰過度生產的國家，可能在 6 月至 10 月底期間取消 220 萬桶 / 日的減產協議，以奪回市占。

經濟新聞方面，周三公布的數據顯示，美國 5 月服務業出現近一年來的首次萎縮。

美國勞工部週四表示，5 月 31 日止的當周，美國首次申請失業救濟人數增加，為連續第二周增加。美國勞工部指出，由於川普關稅措施帶來的經濟阻力加大，勞動市場狀況正在走弱。