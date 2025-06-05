〈能源盤後〉美燃料庫存大增 OPEC擬增產 貿易局勢緊張 原油自2周高點回跌逾1%

鉅亨網編譯許家華 2025-06-05 05:49

‌



原油期貨價格周三 (4 日) 跌逾 1%，此前美國官方數據顯示，汽油和柴油庫存意外大幅增加，導致燃料供應增加，同時 OPEC + 計劃增產且貿易緊張局勢為能源需求前景蒙上陰影。

（圖：REUTERS/TPG）

Brent 原油期貨價格下跌 77 美分或 1.2%，收每桶 64.86 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 56 美分或 0.9%，收每桶 62.85 美元。

‌



美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周美國汽油庫存增加 520 萬桶，遠高於分析師預期 (路透社查訪) 的 60 萬桶增幅。餾分油庫存增加 420 萬桶，同樣高於預期增加的 100 萬桶。

另外，原油庫存下降 430 萬桶，下降程度大於分析師預期的 100 萬桶降幅。

瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 認為 EIA 的數據利空，因為成品油庫存大幅增加。「煉油廠對原油的需求強勁成長，導致原油庫存大幅減少。但陣亡將士紀念日過後，強勁的供應成長加上隱含需求減弱，致使成品油庫存大幅增加。」他補充道。

OPEC + 產油國計畫在 7 月增產 41.1 萬桶 / 日，也令油價承壓。

周二，受供應中斷擔憂以及 OPEC 成員國伊朗將拒絕美國核協議提議（該提議是放鬆制裁的關鍵）的預期推動，兩大基準油價均上漲約 2%，至兩周高點。

俄羅斯 5 月石油和天然氣收入下降 35%，可能使俄國對 OPEC + 進一步增產的抵觸情緒增強，因為該舉措將對原油價格構成壓力。

周二，經濟合作暨發展組織（OECD）下調全球經濟成長預期，因川普貿易政策的影響對美國經濟造成更大衝擊，進而影響石油需求。

與此同時，美國總統川普和中國國家主席習近平本周可能舉行會談，此前幾天，川普指責中國違反與美國達成的一項關於共同取消關鍵礦產關稅和貿易限制的協議，並暗示將對北京採取更強硬措施。

聯準會在最新的經濟簡報中表示，自聯準會決策者上次制定利率決議數周以來，美國經濟活動下滑，關稅上調給成本和價格帶來了上行壓力。

地緣政治緊張局勢持續升級。俄羅斯總統普丁向美方表示，他必須對烏克蘭無人機襲擊俄羅斯核轟炸機編隊以及一場致命的橋樑爆炸事件 (俄方認為烏克蘭主導該事件) 做出回應。

盛寶銀行分析師 Ole Hansen 報告表示：「總體而言，由於對供應過剩和需求增長放緩的持續擔憂，我們認為油價上漲潛力有限。」

與此同時，加拿大因野火而關閉的生產作業，部分已於周三重啟。加拿大自然資源公司表示，在確定該地區的野火​​已處於安全距離後，已重啟位於 Alberta 省北部的 Jackfish 1 油砂計畫。