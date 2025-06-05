台股期貨、ETF熱滾滾 元大期祭好禮送特斯拉和金條 

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-06-05 15:13

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台股進入除權息旺季，大盤創波段新高，期貨市場同步升溫。近年交易人愈加重視填息速度與資金效率，個股與 ETF 期貨等衍生性商品，因具備槓桿彈性與除息日當日現金調帳優勢，已成為參與除息行情的熱門工具。元大期貨 (6023-TW) 看準此波熱潮，推出【2025 期貨全壘打挑戰賽】，熱血棒球主題搭上除權息熱潮，設計壘包式獎勵機制，自 6/1-8/31 最高本壘獎勵送特斯拉 Model 3、瑞士 UBS 金條等好禮。

台股反攻期貨增溫ETF熱滾滾 元大期祭好禮8/31前交易達標送特斯拉和金條。（圖: shutterstock)

元大期表示，凡交易國內期貨商品（不含選擇權）即可依交易口數累積點數，兌換各階段壘包獎勵。其中，達一壘（門檻 90 口）可獲得 Apple Watch、iPad 及東京雙人來回機票等獎品抽獎資格，此外攻占二壘與三壘可獲得享樂券回饋，奔回本壘則可獲得級距獎項，包括特斯拉 Model 3、瑞士 UBS 金條等好禮。為鼓勵新手參與，新開戶或靜止戶，可獲得最高 500 元電子禮券，降低入門門檻，人人皆有機會「全壘打」。

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元大期除推出豐富交易獎勵外，亦同步舉辦【2025 期貨投資論壇】，由台中場於 5 月 27 日率先開講，後續將巡迴台北、新竹、台南與高雄等地，邀請元大期貨與元大投顧講師解析除權息期間的期、現貨策略、後關稅時代的國際情勢，以及 2025 下半年交易展望，協助交易人掌握趨勢、強化實戰應對。

元大期貨期望吸引更多交易人認識期貨商品優勢，培養策略思維，穩健參與多變市場。講座採免費報名制，名額有限，報名請洽元大期貨活動網頁或洽所屬營業員。講座資訊：https://www.yuantafutures.com.tw/2024StockFuture_seminar