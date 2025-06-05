A股史上最妖股！三年漲18倍的惠城環保今再創史高 塑料回收神話能否支撐2530倍本益比？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-05 16:40

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中國 A 股市場再現「妖股」，青島惠城環保科技集團 (300779-CN) 以三年 18 倍漲幅，刷新 A 股「妖股」紀錄，這家名不見經傳的小市值公司今 (5) 日持續攀漲 1.4%，收每股人民幣 180.1 元，再創歷史新高，較 2022 年 10 月低點暴漲超 1800%，市值飆升至 350 億元 (人民幣，下同) 左右，本益比則高達 2530 倍，成為資本市場「魔幻現實」的標本。

A股史上最妖股！三年漲18倍的惠城環保今再創高 塑料回收神話能否支撐2530倍本益比？(圖擷自惠城環保官網)

惠城環保的股價跟業績形成荒謬對比。財報顯示，2021 年至 2024 年，公司淨利分別為 1175 萬元、247.4 萬元、1.38 億元和 4260 萬元，今年首季更由盈轉虧，淨虧損 830 萬元。若以 2024 年淨利潤計算，投資人需要 810 年才能回本，且這還未考慮到惠城環保淨利連 5 度呈季減表現的事實。

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與此同時，本益比達到驚人的 2530 倍，遠超市場平均值，僅次於某 ST 股的「量子態估值」。市場人士直言：「這已超越常規價值投資範疇，完全是故事驅動的泡沫。」

​​惠城環保主要經營業務並無高科技光環，只是專為煉油企業處理廢催化劑，兼營再生催化劑產品，該公司去年危險廢棄物處理收入佔比 60%，資源化產品佔 34%，前五大客戶收入佔比高達 76%，中石油單一客戶貢獻超 60% 營收。

然而，這家「冷門」公司靠著一紙「混合廢塑料裂解技術」公告，掀起資本市場狂歡。

2023 年 6 月，惠城環保宣布投資 11.99 億元建設每年 20 萬噸廢棄塑膠綜合利用示範項目，聲稱可將廢塑料轉化為高附加值輕油，年產值預估可達 12.43 億元。若二期 100 萬噸項目落地，全球數億噸廢塑料處理市場有望向其敞開。

​但跟市場熱情形成鮮明對比的，是惠城環保在研發投入的「吝嗇」。2023 年前的研發費用不足 2000 萬元，2024 年增至 2448 萬元，仍不足同行的零頭。

同時，業內也質疑說：「同行中石油、中石化為何不跟進？難道數十億研發投入的技術壁壘不存在？」

更耐人尋味的是，該項目自 2024 年 3 月開工後，進展遲緩。儘管惠城環保聲稱已進入「生產準備階段」，但市場人士指出，從試產到規模化應用至少需 3 年，且廢塑料轉化效率、成本控制等核心技術指標至今未經第三方驗證。

​​專家指出，惠城環保的暴漲反映出 A 股市場對「概念股」的瘋狂追逐。數據顯示，該公司股東戶數從 2022 年末的 1.2 萬戶激增至 2025 年一季度的 8.7 萬戶，機構持倉比例卻從 12% 驟降至 3%。

某券商分析師坦言：「這是典型的游資接力炒作，一旦項目落地不及預期，或許連跌停都沒有成交。」

值得注意的是，全球廢塑料回收行業平均淨利率不足 8%，若惠城環保真實淨利潤率達此水平，其年淨利潤需達到數十億級別，與當前 4260 萬元的規模相差百倍。