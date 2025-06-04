〈能源盤後〉美伊、俄烏地緣政治緊張 原油漲2% 登2周高點

鉅亨網編譯許家華 2025-06-04 05:44

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俄羅斯與烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢持續存在，而美國似乎將對 OPEC + 成員國俄羅斯和伊朗的制裁維持更長時間，原油期貨價格周二 (3 日) 上漲約 2% 至 2 周高點。

（圖：REUTERS/TPG）

Brent 原油期貨價格上漲 1 美元或 1.5%，收每桶 65.63 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 上漲 89 美分或 1.4%，收每桶 63.41 美元。

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能源諮詢公司 Ritterbusch and Associates 分析報告指出：「本周風險溢價大幅上升，係因俄烏停火以及伊朗核協議的前景似乎已被推遲數周甚至數月。」

俄羅斯表示，要達成停戰協議是件極其複雜的工作，不可能短期內作出決定，但俄國正等待烏克蘭對其提議的反應。

根據美國能源數據，OPEC + 成員國 (石油輸出國組織及其盟友) 俄羅斯在 2024 年是僅次於美國的全球第二大原油生產國。

同時，OPEC 成員國伊朗即將拒絕美國提出的核協議提案，該提案對於美國放寬對伊朗的制裁相當重要。

根據美國能源數據，2024 年伊朗是 OPEC 第三大原油生產國，僅次於沙烏地阿拉伯和伊拉克。

根據路透社計算，加拿大 Alberta 省的野火已影響超過 34.4 萬桶 / 日的油砂產量，約佔該國原油總產量的 7%。

需求成長？

ECB 等央行利用利率來控制通膨，低利率可以透過降低消費者借貸成本來刺激經濟成長和石油需求。

然而，美國方面，芝加哥聯邦儲備銀行行長 Austan Goolsbee 表示，美國進口關稅可能很快就會導致通膨上升，但關稅引發的經濟放緩還需要更長的時間才會顯現。

由於美國總統川普的貿易戰對美國經濟造成更大衝擊，經濟合作暨發展組織（OECD）下調全球經濟成長預測。

美國 4 月份職缺增加，但裁員人數創下 9 個月以來的最大增幅，顯示在關稅導致經濟前景黯淡的情況下，勞動力市場狀況正在走弱。

美國已要求各國在周三之前就貿易談判提出最佳方案。

美國原油庫存報告

美國石油協會（API）和美國能源資訊署（EIA）分別將於周二晚間和周三公布上周美國原油庫存數據。