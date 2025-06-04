重大變局！荷蘭聯合政府突然倒台

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-04 08:56

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繼波蘭大選意外逆轉，令親歐派倍感失望後，另一個歐洲重要國家也出現重大變局！

荷蘭極右翼政黨自由黨黨魁維爾德斯。（圖：Shutterstock）

荷蘭極右翼政黨自由黨黨魁維爾德斯周三（3 日）在社交媒體宣布，因聯合政府拒絕採納他的移民政策，自由黨正式退出執政聯盟，這一決定直接導致荷蘭政府垮台。

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維爾德斯在記者會上表示：「我支持的是實施最嚴格的移民政策，而不是讓荷蘭走向衰敗，從今天起，我們不再對本屆內閣承擔任何責任。我已通知首相，將撤回所有內閣部長。」

維爾德斯說：「自由黨曾向選民承諾過，將推行史上最嚴格的移民政策，目標是打造全歐洲最嚴格的體系。我們提出的計劃，包括關閉邊境、拒絕接受新的庇護申請、遣返現有庇護申請人，以及停止新建難民接收中心，關閉現有設施等。」

然而，這項政策遭到執政聯盟其餘三個政黨反對，這也導致維爾德斯宣布退出政府。他強調：「我別無選擇，只能撤回對政府的支持。」

在 2023 年議會選舉中，自由黨意外勝出，成為議會第一大黨，推動維爾德斯首次被納入執政聯盟。

但大多數主流政黨均拒絕與維爾德斯合作，經過長時間組閣談判，維爾德斯被迫放棄首相職位，轉而將該職留給無黨派人士、前情報官員斯霍夫。

這一聯合政府從 2023 年 7 月上任以來，內訌不斷，其中移民政策始終是核心爭議。維爾德斯已多次對現任政府不作為表達不滿。此次維爾德斯公開宣布退盟，將矛盾徹底引爆。