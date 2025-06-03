鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-03 16:20

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中國 A 股三大指數今 (3) 日在 6 月首個交易日開低走高，維持反彈走勢，上證指數(SSEC) 重返 3350 點之上，因美國總統川普與中國大陸國家主席習近平本周可能舉行電話會談。

〈陸股盤後〉川習有望本周通話 三大指數小幅反彈 創新藥股繼續衝高 (圖:Shutterstock)

滬指今日收漲 0.43% 至 3361.98 點，深證成指 (SZI) 收紅 0.16% 至 10057.17 點，創業板指收高 0.48% 至 2002.7 點，滬深兩市成交額人民幣 1.14 兆元，較上交易日增加 22.3 億元。

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下跌板塊方面，汽車整車、鋼鐵、白酒、煤炭開採加工與電力等類股跌幅居前，江淮汽車跌逾 7%，漢馬科技、江鈴汽車、一汽解放等股跟跌

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3390 檔股票上漲，1782 檔下跌，平盤 240 檔。此外，滬深北三市共有 102 檔股票漲幅在 9% 以上，11 檔股票跌幅在 9% 以上。

銀河證券預估，A 股本月將呈震盪上行格局，但過程可能會較為曲折。近期類股輪動加快，行情震盪格局尚未改變，市場成交額未出現明顯放量，仍以存量博弈為主。短期內，市場恐仍維持震盪格局，關注外部關稅的變化與國內政策的落地節奏。在國內一系列政策支持下，市場調整空間有限。同時，6 月 18 日陸家嘴論壇期間將發布若干重大金融政策，可望支撐市場預期，建議關注結構性機會。

東北證券指出，本月收益和勝率料將持續提高，大盤成長風格相對佔優。觀察 2005 年迄今的區間表現，時間區間追溯至越早，整體的區間收益和勝率越低，而時間區間越近，整體的區間收益和勝率越高。對比不同統計角度，均呈現越接近當前，6 月的收益和勝率越高。

中泰證券表示，目前指數仍處於密集成交區域，震盪行情有望延續。在月度行情把握上，應緊握優勢產業。高技術製造業、設備製造業數據在 5 月表現亮眼，可在 6 月行情中重點關注。長期投資人可繼續關注軍工、太陽光、醫藥業等，其中軍工產業中的無人機方向近期因事件驅動出現較大波動，投資人可積極把握機會，進行高低切換。

興業證券認為，市場風格、產業今年來持續快速輪動，展現較強的交易性質。這種特徵的表現背後，一方面是市場缺乏主導性的增量資金，導致邊際上交易性資金定價更強。另一方面，外部尤其關稅等不確定因素持續擾動，也加重市場博弈屬性。短期關稅擾動恐對市場整體甚至科技股有一定衝擊，但目前結合交易指標、日曆效應等因素，科技成長風格已到關注左側的時候。首先，在經歷調整後，科技成長類股已再度來到一個性價比較高的區間。其次，從近十年歷史經驗來看，科技股本月也表現出相對較高的勝率。此外，投資人還可以重視軍工、創新藥等類股的配置機會。