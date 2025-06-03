柏文今年展店較去年多 樂觀看今年營收、獲利顯著增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-03 11:36

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連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 今 (3) 日召開股東常會，柏文表示，今年透過新開店、同店成長和提升會員二次消費三大面向，持續挹注成長動能，目標全年新增 9 個新據點，較去年更多，樂觀看全年營收仍將顯著成長，獲利則會展現更強的增長幅度。

柏文股東會樂觀看全年營收仍將顯著成長。(圖：柏文提供)

柏文股東會順利通過民國 113 年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告，以及 113 年度盈餘分配案，每股將配發現金股利 4.2 元，為近 4 年新高。

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柏文去年營收和會員數再創新高，營業毛利 14.46 億元，年增率 40%，營業利益 5.15 億元，年增率超過 135%，推升稅後純益 3.74 億元，年增率高達 229%，每股純益 (EPS)4.77 元。

柏文說明，去年新增健身工廠 8 處新營運據點，總廠館數已達 77 家，會員人數超過 30 萬人，年增 4.7 萬名會員，為歷年最高，年增率達 19%。

展望 2025 年，柏文維持展店腳步，新增 9 處健身工廠營運據點，同時，新創品牌 SKlub 運動俱樂部和 Buddy Body Workshop，也將分別於桃園市、高雄市開出。