自購潮再起！陸多家公募基金密集自購新發權益基金 專家：真金白銀表態 釋放積極信號

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-29 08:30

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近期，多家中國公募基金以「真金白銀」密集自購旗下新發權益產品，掀起新一輪自購潮。根據 Wind 數據，光是 5 月以來就有博時、嘉實、東方紅等至少 10 家基金公司宣布自購，總金額超 10 億元 (人民幣，下同)。此舉不僅彰顯機構對市場長期向好的信心，更透露出權益基金銷售遇冷背景下，產業透過資金背書提振市場情緒的迫切需求。

博時基金周三 (28 日) 宣布斥資各 1000 萬元自購旗下兩檔新發權益基金—博時卓睿成長基金 A 和博時卓越優選混合基金 A，均由基金經理人田俊維管理。

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分析師指出，此舉既是對田俊維投研能力的認可，也意在為新基金發行造勢。此前，嘉實基金已出資逾 5,000 萬元認購中證誠通國企數位經濟 ETF，東方紅資管也斥資 1000 萬元自購核心價值混合基金。

值得注意的是，本輪自購潮中，新發產品佔比顯著提升，例如新華基金 5 月 14 日再度申購旗下迷你基新華積極價值 A 類份額，年內累計自購金額超 2000 萬元。摩根基金上月亦砸 3000 萬元認購中證 A500 增強策略 ETF。

從數據來看，今年首季公募自購規模已超過 30 億元，中歐、永贏等頭公司自購金額均超過 4000 萬元。

滬上某公募市場部負責人坦言，自購本質是市場托底工具，尤其在權益基金發行遇冷的背景下，機構自購既是「用業績說話」的信心投票，也是與投資者利益綁定的利益共同體策略，例如安信基金 5 月 7 日宣布，公司高階主管及基金經理人合計自購 500 萬元，並承諾持有至少 1 年。富國基金亦以 2000 萬元自購均衡投資混合基金，強化長期持有訊號。

此外，自購行為也隱含著機構對市場估值的判斷。博時基金選擇浮動費率產品，嘉實押注國企數位經濟賽道，均反映出對結構性機會的佈局。

北京某中型公募人士說：「目前 A 股估值處於低位，自購既能低成本建倉，又能引導資金流向政策支持領域。」

對於一般投資人，基金經理人大額自購的主動式管理基金值得關注。

歷史數據顯示，自購金額超過 500 萬元且鎖定期限超 3 年的產品，平均收益率較同類高 15% 以上，例如中歐基金 6 檔自購產品中，有 3 檔近三年回報超 80%，永贏基金自購的新能源主題基金，2023 年也逆勢斬獲 22% 收益。

不過，市場人士提醒，自購並非絕對收益保障。投資人需綜合考察基金經理人長期績效、投資風格穩定性及市場環境。