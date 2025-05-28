金融時報：麥肯錫過去18個月裁員10% 擴張計畫逆轉

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-28 10:00

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全球頂級咨詢公司麥肯錫（McKinsey）正在經歷一場前所未有的收縮，據英國《金融時報》周二（27 日）報導，麥肯錫在過去 18 個月內裁減超過 10% 的員工。

據《金融時報》報導，知情人士透露，麥肯錫的員工總數從 2023 年底的 45,100 人縮水至 40,000 人左右。

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這是麥肯錫近百年歷史中最大裁員之一，逆轉了此前在新冠肺炎疫情期間制定的大規模擴張計畫。

眼下麥肯錫面臨雙重打擊：咨詢業成長急劇放緩、16 億美元鴉片類藥物訴訟和解。

在疫情期間，咨詢服務需求激增，麥肯錫抓住機遇，大舉擴張。在截至 2023 年的五年裡，麥肯錫員工人數增長近三分之二，業務範圍也從核心咨詢服務擴展到大規模項目實施。

然而，隨著咨詢業繁榮期結束，麥肯錫不得不面對現實，開始瘦身。去年麥肯錫全球總經理 Bob Sternfels 曾表示，計劃在 2024 年底前重新恢復平衡。

顯然這種平衡的代價是數千個工作崗位。麥肯錫的裁員策略可謂多管齊下，從後勤到專家全線收縮：

自 2023 年開始的重組中，裁減 1,400 名後勤人員；

去年 400 名數據和軟體工程等領域的專家被解僱；

通過異常嚴格的年中績效評估，淘汰表現最差的顧問。

除了咨詢業增長放緩帶來的內部調整壓力，麥肯錫還面臨外部法律風險，遭遇 16 億美元鴉片類藥物訴訟和解。