機器人理財Q1年增近5成！兆豐銀新推ETF台幣信託 不需換匯更便捷

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-26 14:50

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根據金管會統計，截至 114 年第一季，機器人理財資產規模達新台幣 131.11 億元，年增 49.72%，該數據顯示投資人對於機器人理財服務的接受度與日俱增，兆豐銀行為提升自身智能理財的競爭力，打造更貼近投資人需求的服務，即日起推出機器人理財 ETF 投資組合台幣信託下單服務，投資人可以免去兌換外幣，以更便捷的方式投資全球 ETF 市場。

兆豐銀行為首家推出機器人理財基金及 ETF 雙平台的公股銀行，提供多元化的產品選擇和便捷的操作介面。憑藉這些優勢，兆豐銀行在機器人理財市場上表現亮眼，截至 114 年第一季，資產規模市佔率約 11%。

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兆豐銀行機器人理財利用大數據分析和演算法，根據用戶的風險承受度、財務目標及投資期限，為投資人量身打造專屬的投資組合建議，提供涵蓋全球優質基金與 ETF 的廣泛選擇，並搭配再平衡機制，定期檢視投資組合，以因應市場變化，降低投資風險。無論是剛入門的投資新手，或是尋求多元化配置的投資老手，都能通過兆豐銀行機器人理財享受專業的投資建議，輕鬆實現財務目標。