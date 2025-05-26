門票5.5萬美元起跳！專家：川普宴請川普幣持有者不是在慶功 而是下「加密戰爭」動員令
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
美國總統川普上周四 (22 日) 為了購買川普幣的前 220 持有者舉辦一場晚宴，前 25 名參加者的持有總價值為 1.11 億美元，排名最後的也花了 5.5 萬美元。雖在晚宴上現身不到半小時，但川普在赴宴前曾表示，將保持美國在加密貨幣和比特幣領域的主導地位。
事實上，川普在一場專訪中也稱「加密貨幣很重要」，更明確表達不希望中國在加密貨幣領域佔據主導地位的強硬姿態。他認為，若美國不在這一新興領域積極作為，中國將會搶佔先機。
這一系列表態，不僅揭示川普政府可能將加密貨幣納入國家戰略競爭層面的考量，也引發外界對其未來加密政策走向的廣泛猜測。
專家指出，雖然川普在專訪中沒有直接使用「希望中國遠離加密貨幣領域」這樣的字眼，但「美國不做，中國就會搶先」的論述，以及將加密貨幣置於中美競爭框架下的語境，強烈暗示其不希望看到中國在加密貨幣領域取得主導或過大影響力的立場。這可被解讀為一種戰略姿態，即美國需要通過自身的積極發展和適當的政策引導，來確保其在全球加密貨幣格局中的領先地位，且間接或直接限制中國在該領域的擴張。
這種立場與川普一貫的「美國優先」政策及對中強硬的貿易和科技競爭策略一脈相承。
若美國將加密貨幣發展視為國家戰略一部分，可以預見的是，未來的美國政策可能會包含鼓勵國內創新、吸引全球加密人才和資本，同時在國際規則制定和標準設定上力求掌握話語權，以塑造一個更有利於美國利益的全球加密貨幣生態系統。過程中，對主要競爭對手如中國在該領域的發展保持警惕，並採取相應的制衡措施，也將是題中應有之義。
川普在專訪中對加密貨幣重要性的強調及其對中美在該領域競爭的表述，清楚表明加密貨幣已不單只是個金融或技術問題，已上升到國家戰略競爭的層面。川普希望美國引領加密貨幣發展，並間接表達限制中國在該領域影響力的意願，這預示著未來中美之間的博弈很可能將延伸至這一新興的數位疆域。
川普若繼續執政，其加密貨幣政策恐更加積極主動，旨在為美國贏得先發優勢和主導權，可能包括推出更明確的監管框架以鼓勵創新，並在國際場合推動符合美國利益的加密貨幣治理規則。
然而，這種以國家競爭為導向的策略，也可能加劇全球加密貨幣市場的分化和地緣政治風險。
專家建議，加密貨幣行業和投資人應注意，川普的表態雖可能會進一步推動加密貨幣在美國的合規化和主流化進程，但亦須警惕政策可能帶來的國際摩擦和市場波動。未來，全球加密貨幣的發展，恐怕將更加深刻地烙上大國博弈的印記。
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