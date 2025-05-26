門票5.5萬美元起跳！專家：川普宴請川普幣持有者不是在慶功 而是下「加密戰爭」動員令

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-26 13:50

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美國總統川普上周四 (22 日) 為了購買川普幣的前 220 持有者舉辦一場晚宴，前 25 名參加者的持有總價值為 1.11 億美元，排名最後的也花了 5.5 萬美元。雖在晚宴上現身不到半小時，但川普在赴宴前曾表示，將保持美國在加密貨幣和比特幣領域的主導地位。

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這種立場與川普一貫的「美國優先」政策及對中強硬的貿易和科技競爭策略一脈相承。

若美國將加密貨幣發展視為國家戰略一部分，可以預見的是，未來的美國政策可能會包含鼓勵國內創新、吸引全球加密人才和資本，同時在國際規則制定和標準設定上力求掌握話語權，以塑造一個更有利於美國利益的全球加密貨幣生態系統。過程中，對主要競爭對手如中國在該領域的發展保持警惕，並採取相應的制衡措施，也將是題中應有之義。