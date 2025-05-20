中國國有六大行宣布調降存款利率 最大降幅25個基點

鉅亨網新聞中心 2025-05-20 10:34

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工商銀行下調人民幣存款利率，其中活期利率下調 5 個基點至 0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調 15 個基點，分別為 0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調 25 個基點，分別至 1.25% 和 1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調 15 個基點。7 天期通知存款利率下調 15 個基點至 0.3%。

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農業銀行下調人民幣存款利率，其中活期利率下調 5 個基點至 0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調 15 個基點，分別為 0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調 25 個基點，分別至 1.25% 和 1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調 15 個基點。7 天期通知存款利率下調 15 個基點至 0.3%。

中國銀行下調人民幣存款利率，其中活期利率下調 5 個基點至 0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調 15 個基點，分別為 0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調 25 個基點，分別至 1.25% 和 1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調 15 個基點。7 天期通知存款利率下調 15 個基點至 0.3%。

建設銀行下調人民幣存款利率，其中活期利率下調 5 個基點至 0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調 15 個基點，分別為 0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調 25 個基點，分別至 1.25% 和 1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌 15 個基點。7 天期通知存款利率下調 15 個基點至 0.3%。

郵儲銀行對多個期限的人民幣存款利率進行了下調，其中活期存款利率下調至 0.05%；定期三個月期、半年期、一年期、三年期和五年期均有下調，分別為 0.65%、0.86%、0.98%、1.25% 和 1.30%。