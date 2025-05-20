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中國國有六大行宣布調降存款利率 最大降幅25個基點

鉅亨網新聞中心

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中國國有六大行宣布調降存款利率，最大降幅25個基點。（圖：Shutterstock）

中國工商銀行 (01398-HK) 、中國銀行 (601988-CN) 、建設銀行 (00939-HK) 、農業銀行 (01288-HK) 、郵儲銀行 (01658-HK) 、交通銀行 (601328-CN) 等國有六大行周二（20 日）宣布，調降人民幣存款利率，一年期定期存款利率下破 1%。

工商銀行下調人民幣存款利率，其中活期利率下調 5 個基點至 0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調 15 個基點，分別為 0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調 25 個基點，分別至 1.25% 和 1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調 15 個基點。7 天期通知存款利率下調 15 個基點至 0.3%。



農業銀行下調人民幣存款利率，其中活期利率下調 5 個基點至 0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調 15 個基點，分別為 0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調 25 個基點，分別至 1.25% 和 1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調 15 個基點。7 天期通知存款利率下調 15 個基點至 0.3%。

中國銀行下調人民幣存款利率，其中活期利率下調 5 個基點至 0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調 15 個基點，分別為 0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調 25 個基點，分別至 1.25% 和 1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下調 15 個基點。7 天期通知存款利率下調 15 個基點至 0.3%。

建設銀行下調人民幣存款利率，其中活期利率下調 5 個基點至 0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調 15 個基點，分別為 0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；三年期和五年期均下調 25 個基點，分別至 1.25% 和 1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌 15 個基點。7 天期通知存款利率下調 15 個基點至 0.3%。

郵儲銀行對多個期限的人民幣存款利率進行了下調，其中活期存款利率下調至 0.05%；定期三個月期、半年期、一年期、三年期和五年期均有下調，分別為 0.65%、0.86%、0.98%、1.25% 和 1.30%。

交通銀行下調人民幣存款利率，其中活期利率下調 5 個基點至 0.05%；定期整存整取三個月期、半年期、一年期、二年期均下調 15 個基點，分別為 0.65%、0.85%、0.95%、1.05%；定期整存整取三年期和五年期均下調 25 個基點，分別至 1.25% 和 1.3%。定期零存整取、整存零取、存本取息三種期限均下跌 15 個基點。7 天期通知存款利率下調 15 個基點至 0.3%。

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存款利率工商銀行中國銀行農業銀行建設銀行

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中國銀行5.59-0.36%
交通銀行7.61+0.53%
工商銀行5.580+0.54%
建設銀行6.900+0.73%
農業銀行5.010+0.40%
郵儲銀行5.030+0.80%
人民幣/美元0.1385-0.07%


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