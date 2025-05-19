〈陸股盤後〉中國4月工業生產攀升 凸顯經濟韌性 市場未領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-05-19 16:30

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中國股市滬指周一（19 日）收盤持平，最新數據顯示，中國 4 月工業生產攀升 6.1%，優於預期，凸顯中國經濟的韌性，但市場並未領情。

滬指周一平收報 3,367.58 點，深證成指跌 0.08% 報 10,171.09 點，創業板指跌 0.33% 報 2,032.76 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.1191 兆元。

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房地產、食品飲料、旅遊餐飲、鋼鐵、化工、農業類股拉升。

中國國家統計局周一公布的數據顯示，4 月工業生產上升 6.1%，優於經濟學家原估的 5.7%，但不如 3 月的 7.7%，

中國 4 月零售銷售年增 5.1%，不如 3 月的 5.9%，也比經濟學家的預測數字差。4 月城鎮調查失業率為 5.1%，不如 3 月的 5.2%。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，國際環境依然複雜嚴峻，不穩定不確定難預料因素較多，國內周期性結構性矛盾交織，但中國經濟向好的基本面沒有改變，經濟持續回升具有較多有利條件。

付凌暉提到，下階段中美大幅降低關稅，有利於雙方貿易增長，也有利於世界經濟復甦。

《彭博》周一指出，中國最新經濟數據提供了迄今為止最全面的視角，呈現了中國如何因應美中貿易緊張局勢急劇升級。

高盛等幾家大型國際銀行上周上修對中國 2025 年經濟成長的預測，許多經濟學家預料，美中緊張局勢緩和將為北京爭取更多時間，以便北京能夠提出更多刺激措施，振興國內經濟。

花旗余向榮等經濟學家上周在一份報告中寫道：「美國和中國達成的協議，可望減少關稅的不確定性，國內政策制定者可能會進一步轉入觀望模式。」

不過，《彭博》也指出，4 月零售銷售疲軟，表明購買手機、家居用品等消費品的政府補貼計畫，提振作用正在消退，中國政府可能需要提出更多支持性政策。

多年來房地產市場低迷，以及民眾擔心貿易戰可能導致中國龐大製造業和出口業裁員，消費者信心依然脆弱。