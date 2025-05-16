市值首破10兆人民幣大關！公募、保險機構資金加持 陸銀行股接力創高 還能追嗎？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-16 08:30

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中國人民銀行 (央行) 今年首次降準周四 (15 日) 正式上路，預計向市場注入長期流動性約 1 兆元(人民幣，下同)。儘管當日 A 股主要股指普遍回調，滬深兩市分別下跌 0.68% 和 1.62%，但銀行類股逆勢走強，銀行類指數盤中創下 4089.13 點的歷史新高，總市值突破 14.38 兆元。這場由政策利多驅動的行情，正推動銀行業估價體系重構。

中國央行總裁潘功勝表示，此次降準將帶動貸款市場報價利率 (LPR) 同步下行，預計新一輪存款利率調降即將啟動。

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國有大行延續去年強勢表現，中國銀行、農業銀行、工商銀行等股價在去年集體刷新歷史紀錄後，2025 年浦發銀行、江蘇銀行等股份行與城商行接棒領漲。數據顯示，自 5 月 7 日中國央行宣布降準降息以來，銀行類股指數已連續 6 個交易日攀升，周四盤中最高觸及 4089.13 點。

個股方面，浦發銀行與農業銀行分別以 12.35 元、5.71 元創歷史新高，重慶銀行、渝農商行等 5 家地方銀行年內漲幅更突破 20%，領漲整個 A 股市場。

這場銀行股盛宴背後，是多重因素的共同作用。南開大學金融發展研究院院長田利輝指出，經濟復甦帶來的信貸需求成長、嚴格的資產品質管控、高股息帶來的配置價值、險資等長期資金湧入，以及部分銀行在數位轉型中的差異化發展，共同構成銀行股的五大驅動力。

數據顯示，2024 年上市銀行累計分紅金額達 6315 億元，其中 40 家股息殖利率超過 3%，招商銀行以 33.99% 的分紅比例位居榜首。在銀行存款利率持續走低的背景下，部分銀行股股息率已顯著超越 10 年期公債殖利率，形成「類債券」屬性。

投資人對銀行股的關注度持續升溫。一位持有 30 萬元到期定存單的市民說：「現在存款利息太低，正在考慮配置部分銀行股。」這種心態推動銀行 ETF 規模持續擴張，開源證券研報顯示，險資等中長期資金正加速入市，銀行類股增量資金可期。

中國平安近期多次增持國有大行股票，高階主管透露，高分紅策略在利率下行週期展現顯著配置價值。

上述情況也讓市場分化格局愈發明顯，國有大行憑穩定分紅成為資金避風港，而中小銀行則在區域經濟轉型中尋找突破口。

根據 Choice 數據，杭州銀行、興業銀行等股價雖距歷史高點尚有差距，但年內漲幅已超 10%。同時，中小銀行密集下調存款利率，部分長期定存產品利率已跌破 2%，與銀行股形成鮮明對比。

但市場並非全然樂觀。蘇商銀行特約研究員武澤偉提醒，雖然銀行整體獲利穩定，但區域經濟差異恐影響部分中小型銀行資產品質。

田利輝也建議投資人採取差異化策略，穩健型股民可關注國有大行，積極型投資人可挖掘優質城商銀行，但須警惕區域經濟風險並設定停損線。

目前 42 家上市銀行中，6 家股息殖利率超過 5%，交通銀行以 4.93% 的股息率領先國有大行，而平安銀行等 6 家銀行股息率更突破 5%，形成獨特的價值窪地。