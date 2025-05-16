降關稅只是戰爭開始？專家：陸過去六年砸1兆美元轉型 未雨綢繆讓川普單邊施壓吃癟

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-16 09:20

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美國與中國周一 (12 日) 在日內瓦舉行的高層會談取得有限進展，雙方就調降部分關稅達成共識。根據白宮聲明，美國將對中國及香港寄送的 800 美元以下小額郵包關稅從 120% 下調至 54%，同時維持每件 100 美元的從量稅，此舉被視為美方釋放緩和信號，但分析人士指出，實際關稅仍高於川普執政前水平，且中方持續保持反制姿態，顯示談判仍存結構性矛盾。

此次關稅調整源於今年 2 月美國以芬太尼問題為由，單方面取消中國輸美小額包裹免稅政策並加徵關稅。經過兩輪加稅後，關稅率在 5 月攀升至 120%。

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面對美方施壓，中國迅速採取反制措施，對美國煤炭、液化天然氣、農產品等加徵 10%-15% 關稅，並維持現有反制措施效力。

中國外交部發言人林劍周三 (14 日) 也在例行記者會上強調，美方加稅舉措「毫無國際法依據」，中方反制措施仍全面有效。

值得注意的是，此次協商並未涵蓋中美貿易戰的核心議題。日本學者桃井裕理分析指出，中國自 2018 年貿易戰開始推動經濟結構轉型，已建立「去美國化」的出口替代體系。

根據統計，中國對非美國市場的出口額在六年間新增超過 1 兆美元，相當於每年對美出口規模的兩倍。在農產品進口方面，中國加速從巴西等國家多元化進口大豆，並支援中亞地區小麥技術開發，顯著降低對美糧食依賴。

美國的戰略局限在對中稀土依賴上尤為明顯。中國控制全球七成稀土產量以及 90% 冶煉產能，這讓美國高科技產業和軍工體系面臨斷供風險。

桃井裕理認為，中國推進「科技自立自強」戰略不僅是應對技術封鎖，更是為實現國家統一目標積累戰略資源。俄烏衝突後西方對俄制裁的教訓，促使中國更堅定擺脫對美依賴。

市場分析也顯示，儘管美方降低關稅緩解部分壓力，但中國中小企業仍面臨轉型陣痛。以 SHEIN、Temu 為代表的電商平台供應鏈可能迎來搬遷潮，相關產業工人失業問題將考驗中國經濟韌性。

更關鍵的是，美國即將迎來 2026 年期中選舉，耶誕節購物季的商品供應恐因高關稅出現短缺，屆時美方政策失敗將進一步削弱川普的談判籌碼。

值得關注的是，川普近期展現出迫切談判意圖，聲稱希望與中方達成長期協議，並打算本周末與中國國家主席習近平通話，但在芬太尼問題上，川普單邊主義立場與中國「相互尊重、平等對話」的原則存在根本性分歧。