陸科技股重大利多！中國將設立「國家創投引導基金」 力促新質生產力發展

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-15 10:00

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中國科技股迎來重大利多，近日科技部、中國人民銀行 (央行)、金融監管總局等七部門聯合印發《加快構建科技金融體制 有力支撐高水平科技自立自強的若干政策舉措》，明確提出設立「國家創業投資引導基金」，旨在通過資本力量培育戰略性新興產業與未來產業，加速科技成果轉化。這一政策被視為推動新質生產力發展、實現高水平科技自立自強的重要舉措。

近年來，未來產業持續獲得政府關注。今年中國政府工作報告強調建立未來產業投入增長機制，重點支持生物製造、量子科技、具身智能、6G 等領域。市場對此反應積極，截至本月，量子科技、具身智能機器人、6G 概念股平均漲幅分別達 5%、4.63% 和 7%。

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分析人士指出，中國上述產業仍處於產業化初期，政策扶持將為全產業鏈帶來發展契機，政策紅利將加速技術商業化進程，推動上下游企業協同創新。

在資本市場上，海外機構調研動態顯示科技創新企業備受矚目。

數據顯示，本月以來已有 73 家 A 股公司獲海外機構調研，其中百濟神州 - U 以 92 家機構調研位居榜首，成都先導、滬電股份、佩蒂股份也分別吸引 21 家、19 家、18 家機構到訪。

產業分佈顯示，醫藥生物與電子行業成為調研熱點，半數以上受訪企業涉及創新藥與高端 PCB 領域。百濟神州在調研中透露，其創新藥物百澤安 ® 已在歐洲多國獲得醫保覆蓋，歐洲市場銷售額年增 75%。滬電股份則披露 AI 伺服器相關 PCB 產品貢獻了約 29.48% 的營收，顯示算力基建需求旺盛。深南電路也說，今年首季資料中心領域訂單月增表現繼續成長，主要得益於 AI 加速卡、伺服器等產品需求增長。

市場表現方面，受訪個股本月平均漲幅達 4.8%，恆而達、埃夫特 - U、海目星更以超 10% 的漲幅領漲，其中恆而達因打算收購德國磨床業者 SMS Maschinenbau GmbH 名下高精度數控磨床業務，連 3 天漲停。該公司表示，將整合歐洲技術與中國市場資源構建全球供應鏈。

恆而達在接受投資者調研活動中表示，本次交易完成後，將利用自身在中國客戶基礎和市場聲譽，為 SMS 公司提供中國市場動態，共用客戶資料庫，與 SMS 公司一道攜手開發中國市場，構建 “歐洲技術、中國製造、全球市場” 的業務佈局。

資金流向顯示，38 隻受訪股獲融資淨買入，歐陸通、深南電路等龍頭企業融資規模居前，反映市場對硬科技賽道的長期信心。