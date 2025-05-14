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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報4980.95點

鉅亨網新聞中心 2025-05-14 21:48


截至台北時間14日09:33，費城半導體上漲49.6點（或1.01%），暫報4980.95點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+14.38%
  • 近 1 月：+23.56%
  • 近 3 月：-4.36%
  • 近 6 月：-1.5%
  • 今年以來：-0.98%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲7.99%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.77%；輝達(NVDA-US)上漲3.12%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.34%；英特格(ENTG-US)上漲1.32%。

部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌1.06%；德州儀器(TXN-US)下跌0.89%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.88%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.4%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.19%。

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費城半導體4947.870.33%
超微半導體118.13+5.04%
安謀控股公司132.08+4.26%
輝達133.4503+2.71%
Onto Innovation Inc.100.765+1.59%
英特格82.38-0.91%
英特爾21.555-4.45%
德州儀器185.615-1.37%
超捷國際60.88-2.28%
思佳訊半導體72.415-0.25%
恩智浦半導體211.525-0.41%

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