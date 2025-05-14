盤中速報 - 費城半導體大漲1.01%，報4980.95點
鉅亨網新聞中心 2025-05-14 21:48
截至台北時間14日09:33，費城半導體上漲49.6點（或1.01%），暫報4980.95點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+14.38%
- 近 1 月：+23.56%
- 近 3 月：-4.36%
- 近 6 月：-1.5%
- 今年以來：-0.98%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領漲。超微半導體(AMD-US)上漲7.99%；安謀控股公司(ARM-US)上漲3.77%；輝達(NVDA-US)上漲3.12%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲2.34%；英特格(ENTG-US)上漲1.32%。
部分成分股表現相對疲軟，英特爾(INTC-US)下跌1.06%；德州儀器(TXN-US)下跌0.89%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.88%；思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.4%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.19%。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇