AI也會養豬？台糖導入AI提升營運效能 7成員工已完成培訓

政府自 113 年起推動「AI 公務與產業創新應用」數位學習課程，台糖已有超過 7 成同仁完成培訓，近年推動各項 AI 數位轉型計畫有成，內容涵蓋智慧稽核、公文校正、人才培育等面向，有效節省時間、人力，提升整體行政效率。未來台糖將再深化 AI 與業務之結合，逐步拓展至養豬管理、土地巡查及自動文稿生成等應用範疇，全面提升營運效能，加速邁向數位轉型。



台糖表示，台糖透過導入各項 AI 技術，不僅有助於提升行政效率，更能進一步優化決策品質。以目前導入的「AI 資料分析稽核工具」為例，該技術藉由文字探勘、機器學習及資料爬蟲等智慧功能，擴大稽核覆蓋範圍，有效降低抽樣風險，並大幅提升稽核效率及法遵能力。另為提升公文品質，台糖亦藉由 AI 自然語言處理技術，自動偵測並校正錯別字、語法及詞彙使用等，大幅節省人工校對時間，提升公文專業性及準確性。



台糖也說，除推動 AI 技術應用外，台糖亦重視相關人才訓練與發展，包括證照的取得。政府自 113 年起推動「AI 公務與產業創新應用」數位學習課程，台糖已有超過七成同仁完成培訓，另自辦多場訓練計畫，內容涵蓋 AI 基礎概念、實務應用及結合核心業務之專業訓練，如「善用 AIGC 工具提升工作效率研習班」、「談 Chat GPT 與數位轉型對企業營運影響研習班」等，期能透過多元化的培育措施，激發員工自我驅動力，推動公司創新發展。



台糖補充，未來台糖將持續深化 AI 與各項業務之結合，包含畜殖場管理、土地巡查及自動文稿生成等範疇，另鼓勵員工積極參與外界 AI 研討會、工作坊及認證課程，期能提升員工數位力，打造高效及優質之產品及服務，加速邁向數位化、智慧化之永續經營新里程碑。