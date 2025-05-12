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鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲6.65%，報350.4美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 21:46


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間12日21:30股價上漲21.86美元，報350.40美元，漲幅6.65%，成交量266,964（股），盤中最高價351.00美元、最低價350.39美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+17.55%
  • 近 1 月：+31.44%
  • 近 3 月：-12.45%
  • 近 6 月：+14.7%
  • 今年以來：+1.45%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A355.025+8.06%

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