盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲6.65%，報350.4美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 21:46
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間12日21:30股價上漲21.86美元，報350.40美元，漲幅6.65%，成交量266,964（股），盤中最高價351.00美元、最低價350.39美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.55%
- 近 1 月：+31.44%
- 近 3 月：-12.45%
- 近 6 月：+14.7%
- 今年以來：+1.45%
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