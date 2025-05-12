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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲6.66%，報168.82美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 21:45


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間12日21:30股價上漲10.54美元，報168.82美元，漲幅6.66%，成交量29,348（股），盤中最高價170.00美元、最低價168.82美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.17%
  • 近 1 月：+3.97%
  • 近 3 月：-23.08%
  • 近 6 月：-31.73%
  • 今年以來：-10.27%

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Old Dominion Freight Line公171.96+8.64%

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