盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大漲6.66%，報168.82美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 21:45
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間12日21:30股價上漲10.54美元，報168.82美元，漲幅6.66%，成交量29,348（股），盤中最高價170.00美元、最低價168.82美元。
美股指數盤中表現
Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.17%
- 近 1 月：+3.97%
- 近 3 月：-23.08%
- 近 6 月：-31.73%
- 今年以來：-10.27%
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