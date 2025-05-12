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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.12%，報93.92美元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 21:45


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間12日21:30股價上漲5.42美元，報93.92美元，漲幅6.12%，成交量129,835（股），盤中最高價93.99美元、最低價93.85美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-30.37%
  • 近 1 月：-26.5%
  • 近 3 月：-49.71%
  • 近 6 月：-49.32%
  • 今年以來：-46.9%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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