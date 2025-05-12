盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.12%，報93.92美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 21:45
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間12日21:30股價上漲5.42美元，報93.92美元，漲幅6.12%，成交量129,835（股），盤中最高價93.99美元、最低價93.85美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-30.37%
- 近 1 月：-26.5%
- 近 3 月：-49.71%
- 近 6 月：-49.32%
- 今年以來：-46.9%
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