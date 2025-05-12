search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telus Corp.(TU-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為15.81元

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Telus Corp.(TU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.73元，其中最高估值0.8元，最低估值0.67元，預估目標價為15.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.8(0.78)0.921.05
最低值0.67(0.67)0.720.7
平均值0.74(0.72)0.80.91
中位數0.73(0.71)0.80.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值154.00億159.63億160.82億
最低值144.81億148.89億154.56億
平均值148.48億152.47億156.07億
中位數149.30億151.61億155.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.710.980.890.430.49
營業收入114.37億134.30億140.51億148.22億147.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Telus Corp.(TU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTU

相關行情

台股首頁我要存股
Telus Corp.15.755-1.47%

延伸閱讀



    Empty