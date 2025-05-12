鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telus Corp.(TU-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為15.81元
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Telus Corp.(TU-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.71元上修至0.73元，其中最高估值0.8元，最低估值0.67元，預估目標價為15.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.8(0.78)
|0.92
|1.05
|最低值
|0.67(0.67)
|0.72
|0.7
|平均值
|0.74(0.72)
|0.8
|0.91
|中位數
|0.73(0.71)
|0.8
|0.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|154.00億
|159.63億
|160.82億
|最低值
|144.81億
|148.89億
|154.56億
|平均值
|148.48億
|152.47億
|156.07億
|中位數
|149.30億
|151.61億
|155.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.71
|0.98
|0.89
|0.43
|0.49
|營業收入
|114.37億
|134.30億
|140.51億
|148.22億
|147.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Telus Corp.(TU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司(ARM-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed Inc(INSM-US)EPS預估上修至-5.17元，預估目標價為97.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾弗考爾(EVR-US)EPS預估上修至11.04元，預估目標價為234.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估下修至16.2元，預估目標價為233.00元