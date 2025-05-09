盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌21.22%，報99.9美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 21:45
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日21:30股價下跌26.91美元，報99.90美元，跌幅21.22%，成交量39,415（股），盤中最高價99.90美元、最低價99.90美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.04%
- 近 1 月：+20.09%
- 近 3 月：-32.17%
- 近 6 月：-27.97%
- 今年以來：-23.92%
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