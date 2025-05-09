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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大金 (2885-TW)、長榮航 (2618-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、長榮航 (2618-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
富邦金 (2881-TW)、元大金 (2885-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大金 (2885-TW)、長榮航 (2618-TW)、富邦金 (2881-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)


5. 外資當日 (08) 賣超的股票
群創 (3481-TW)、元大金 (2885-TW)、聯鈞 (3450-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、台化 (1326-TW)
 

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相關行情

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富邦金76.9-1.54%
元大金31-0.32%
長榮航43.3-0.23%
群創14.05+0.00%
聯鈞191+2.69%
台化25.45+0.39%
復華富時不動產8.51+0.59%
國泰永續高股息20.56+0.19%
群益台灣精選高息21.35+0.19%
中信中國50正29.62+0.21%
元大台灣50反124.14-0.45%

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