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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、彰銀 (2801-TW)、新光金 (2888-TW)、鴻海 (2317-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、彰銀 (2801-TW)、新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、彰銀 (2801-TW)、玉山金 (2884-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、彰銀 (2801-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、台新金 (2887-TW)


5. 外資當日 (08) 買超的股票
中信金 (2891-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、永豐金 (2890-TW)、彰銀 (2801-TW)、凱基金 (2883-TW)
 

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中信金39.2-1.26%
彰銀18.35+0.00%
新光金11.3+0.00%
鴻海146.5+0.34%
凱基金15.95-0.93%
玉山金29.7+2.95%
台新金16.1+0.00%
永豐金22.9+1.33%
元大台灣50反124.17-0.33%
群益優選非投等債9.28+0.32%

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