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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 08:45


1. 投信累計買超 5 日的股票
長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、鴻海 (2317-TW)、台灣虎航 (6757-TW)、群益證 (6005-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、台灣虎航 (6757-TW)、群益證 (6005-TW)、元大台灣50 (0050-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
長榮航 (2618-TW)、群益證 (6005-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、彰銀 (2801-TW)、瑞智 (4532-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
長榮航 (2618-TW)、彰銀 (2801-TW)、群益證 (6005-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、國產 (2504-TW)


5. 投信當日 (08) 買超的股票
長榮航 (2618-TW)、群益優選非投等債 (00953B-TW)、華航 (2610-TW)、勤美 (1532-TW)、凱基美國非投等債 (00945B-TW)
 

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長榮航43.2-0.46%
鴻海146.5+0.34%
群益證26.75-0.37%
彰銀18.4+0.27%
瑞智31.5+0.48%
國產43.3+0.23%
華航22.4-0.67%
勤美27.45+1.10%
群益優選非投等債9.28+0.32%
元大台灣50173+0.23%
凱基美國非投等債13.86+0.29%

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