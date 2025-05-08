鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.6億美元，Viberate(VIB)24小時漲幅達83.7%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 17:18
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格99,587.31美元，24小時漲跌幅+2.74%；以太幣(ETH)現報價格1,936.94美元，24小時漲跌幅+5.25%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.77億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.49億美元。
24小時漲幅：Viberate(VIB)24小時漲幅83.7%；Wing Token(WING)24小時漲幅63.3%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅9.4%。
24小時跌幅：IO.NET(IO)24小時跌幅20.3%；BounceBit(BB)24小時跌幅17.9%；柚子幣(EOS)24小時跌幅16.9%。
近一週漲幅：Viberate(VIB)近一週漲幅50.2%；Flamingo(FLM)近一週漲幅36%；Bonfida(FIDA)近一週漲幅32%。
近一週跌幅：STPT(STPT)近一週跌幅38.3%；Highstreet(HIGH)近一週跌幅20.6%；柚子幣(EOS)近一週跌幅18.5%。
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