阿里巴巴持續調整資產配置時隔逾7年再減持萬達電影 專家：恐影響市場對影視產業信心

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-08 10:30

‌



中國萬達電影 (002739-CN)股份有限公司周四 (8 日) 發佈公告稱，持有該公司股份 5% 以上的股東杭州臻希投資管理有限公司，打算在公告披露後 15 個交易日後的 3 個月內，透過集中競價及大宗交易方式減持公司股份不超過 1.3927%。杭州臻希為阿里巴巴(09988-HK)(BABA-US) 集團關聯企業，此次減持係其自 2018 年戰略投資以來首次公開股權變動計畫。

以目前總股本計算，此次減持上限為 2941 萬股，對應市值可能超過 3 億元 (人民幣，下同)。杭州臻希目前持有萬達電影 6.3927% 股份，此次減持主要基於自身商業安排。

‌



根據公告，減持窗口期為今年 5 月 30 日至 8 月 29 日，價格將隨行就市，這是自 2018 年 2 月阿里巴巴以 46.76 億元受讓萬達電影 7.66% 股份後，首次減持股份減持。當時協議規定杭州臻希需鎖定持股 24 個月，而此後五年間該股東從未進行過股份轉讓。

值得關注的是，此次減持規模佔杭州臻希目前持股的約 21.7%。以萬達電影最新市值 235 億元計算，阿里巴巴此番減持可能套現逾 3 億元，但與其初始投資成本相比，股權價值已出現顯著縮水。2018 年協議轉讓價為每股​​人民幣 51.96 元，以目前股價估算，持股浮虧幅度超過 50%。

公開資料顯示，杭州臻希與阿里在文娛產業的深度合作曾是當年交易的重要觀點。雙方曾約定在電影發行、投資、票務平台及衍生性商品開發等領域展開全面合作，包括互相開放主控影片優先投資權、整合線上票務資源等。此番減持引發市場對策略合作是否調整的關注，但公告未提及合作變動資訊。

此外，阿里巴巴旗下另一企業杭州灝月投資近期也對圓通速遞進行類似減持。圓通速遞周三 (7 日) 發佈公告指出，杭州灝月透過大宗交易減持 2146.5 萬股，持股比例從 20.62% 降至 20%。

專家認為，這反映出阿里系資本正在調整核心資產配置策略。

截至周三收盤，萬達電影市值較 2018 年戰略投資時已蒸發近 60%。產業觀察家指出，此次減持雖不涉及控股權變動，但可能影響市場對影視領域的信心。