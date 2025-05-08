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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、彰銀 (2801-TW)、台積電 (2330-TW)、新光金 (2888-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
中信金 (2891-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、新光金 (2888-TW)、友達 (2409-TW)、彰銀 (2801-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、彰銀 (2801-TW)、凱基金 (2883-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)、彰銀 (2801-TW)、國泰金 (2882-TW)


5. 外資當日 (07) 買超的股票
元大台灣50反1 (00632R-TW)、中信金 (2891-TW)、群創 (3481-TW)、彰銀 (2801-TW)、統一實 (9907-TW)
 

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中信金39.9+0.76%
彰銀18.55+1.37%
台積電935+0.75%
新光金11.3+0.44%
友達13.55+0.00%
凱基金16+0.63%
國泰金55.6-1.07%
群創14.1+0.00%
統一實19.65-1.26%
元大台灣50反124.24-1.26%

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