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鉅亨速報 - Factset 最新調查：杜克能源DUK-US的目標價調升至127元，幅度約3.25%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對杜克能源(DUK-US)提出目標價估值：中位數由123元上修至127元，調升幅度3.25%。其中最高估值142元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予杜克能源評價：積極樂觀9位、保持中立10位、保守悲觀1位。

杜克能源今(7日)收盤價為122.97元。近5日股價上漲3.25%，標普指數上漲0.83%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DUK市場預估目標價

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